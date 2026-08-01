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राजेन्द्र बने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी समिति के जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा एक प्रतिनिधि में कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से गोड्डा जिला के एमपीसीएस जिलाध्यक्ष के लिए सरभंगा महागामा एमपीसीएस अध्यक्ष राजेन

राजेन्द्र बने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी समिति के जिलाध्यक्ष

गोड्डा एक प्रतिनिधि। झारखंड प्रदेश बहुउद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी समिति के जिला इकाई के गठन को लेकर विस्तारित बैठक गोड्डा के पुराने सहकारिता भवन में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से अनंतलाल भगत पोड़ैयाहाट एमपीसीएस,जयराम यादव गोड्डा एमपीसीएस, उदय कान्त साह नुनाजोर, एमपीसीएस अध्यक्ष के द्वारा किया गया।

बैठक का मुख्य अतिथि

बैठक में बतौर मुख्य अतिथि गोड्डा जिला के चुनी गई निर्देशिका अर्चना झा मौजूद थी। उनके निर्देशन में कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से गोड्डा जिला के एमपीसीएस जिलाध्यक्ष के लिए सरभंगा महागामा एमपीसीएस अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण ठाकुर को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। इसके अलावा पांच उपाध्यक्ष का चयन किय गया। इसमें सदाशिव मिश्र कसबा , उपेन्द्र सिंह धनकुड़िया ,अलील अंसारी लीलातरी,माणिक दत्ता धमनी, एवं विपिन कुमार भगत घाट बंका एमपीसीएस को शामिल किया गया है।

समिति का गठन

कोषाध्यक्ष के लिए सदानंद शर्मा बुधवाचक, एमपीसीएस ,सचिव के लिए गुलाम सरवर आजाद कदमा का चयन किया गया। बैठक में सर्व सम्मति से 31 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी कमेटी का गठन को स्वीकृति दी गई। महागामा के मुन्ना झा को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। मौके पर जिला परिषद के सलाहकार के रूप में अनतलाल भगत,उदय कान्त साह एवं बलराम यादव का चयन किया गया।

बैठक में उपस्थित लोग

बैठक में मुख्य रूप से मो० मुजाहिद आलम, मो. नशीम,जयकान्त भगत, संतोष कु. सिंह, संतोष मरांडी, दिनेश राम, विनय यादव, गुलाम अंसारी, सोनू मिश्रा,सुरेन्द्र प्रसाद,महेन्द्र पंडित,निगम कुमार,राधाकान्त रमणी, शंभु शर्मा,कन्हाई मांझी,रंजन ठाकुर,मिथिलेश साह,बाबूलाल साह,अब्दुल्ला, अजित कु० सिंह आदि मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

गोड्डा में सहकारी समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया?
राजेन्द्र कृष्ण ठाकुर को गोड्डा जिला के एमपीसीएस जिलाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।
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