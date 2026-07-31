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मातृ भारती का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर के रामराजी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर कॉलेज में मातृ भारती का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ बालिका सशक्तिकरण, सामाजिक विकास और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य पर चर्चा की गई। प्रधानाचार्य ने नव चयनित पदाधिकारियों का गठन कर शपथ दिलाई।

मातृ भारती का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह

सुलतानपुर, संवाददाता । रामराजी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज में शुक्रवार को मातृ भारती का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृ भारती की पूर्व अध्यक्ष चंदा उपाध्याय, मधु उपाध्याय, प्रधानाचार्य रेनू सिंह की ओर से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित किया गया। मातृ भारती प्रमुख रोली श्रीवास्तव ने पदाधिकारी बहनों का परिचय कराया। प्रधानाचार्य रेनू सिंह ने मातृ भारती की प्रस्ताविकी विस्तार से बताते हुए कहा कि मातृ भारती विद्या भारती का एक अंग है, जो विशेष रूप से बालक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। जिससे बालक ,बालिका जीवन में सफल हो एक अच्छा नागरिक बनकर परिवार, देश एवं राष्ट्र का नाम रोशन करें।

मातृभारती का गठन का मुख्य उद्देश्य बालक, बालिका शिक्षा, सामाजिक विकास, सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रीय विकास के द्वारा हम बालक बालिका को सशक्त बना सकते हैं ,क्योंकि माता बालक बालिका की प्रथम गुरु है। अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी द्वारा एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण होता है। बहन अनन्या सिंह ने एकल गीत प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य रेनू सिंह ने मातृ भारती के नव चयनित पदाधिकारी अध्यक्ष स्नेहलता उपाध्यक्ष रेनू शर्मा तथा अन्य पदाधिकारी बहनों का गठन एवं शपथ ग्रहण कराया। विद्यालय के आचार्य वंदना सिंह ने समस्त मातृ भारती बहनों का आभार व्यक्त किया।

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