कुम्हार समाज उत्थान संगठन के अध्यक्ष बने लक्ष्मी चंद प्रजापति
देहरादून में कुम्हार समाज के उत्थान के लिए 'कुम्हार समाज उत्थान संगठन' का गठन किया गया। लक्ष्मी चंद प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य समाज में एकजुटता और विकास लाना है, और इसमें कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
देहरादून। कुम्हार समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास और समाज में एकजुटता लाने के उद्देश्य से कुम्हार समाज उत्थान संगठन का गठन किया गया है। इसमें लक्ष्मी चंद प्रजापति को अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर उपाध्यक्ष विनय प्रजापति, गुलाब सिंह प्रजापति, महासचिव संजय सिंघल, कोषाध्यक्ष पंकज प्रजापति, मंत्री लाजवंती, सुनील प्रजापति, गंगासरन, निखिल प्रजापति, अखिलेश, अमरीश प्रजापति, रोशन लाल मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें