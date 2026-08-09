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कुम्हार समाज उत्थान संगठन के अध्यक्ष बने लक्ष्मी चंद प्रजापति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में कुम्हार समाज के उत्थान के लिए 'कुम्हार समाज उत्थान संगठन' का गठन किया गया। लक्ष्मी चंद प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य समाज में एकजुटता और विकास लाना है, और इसमें कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

कुम्हार समाज उत्थान संगठन के अध्यक्ष बने लक्ष्मी चंद प्रजापति

देहरादून। कुम्हार समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास और समाज में एकजुटता लाने के उद्देश्य से कुम्हार समाज उत्थान संगठन का गठन किया गया है। इसमें लक्ष्मी चंद प्रजापति को अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर उपाध्यक्ष विनय प्रजापति, गुलाब सिंह प्रजापति, महासचिव संजय सिंघल, कोषाध्यक्ष पंकज प्रजापति, मंत्री लाजवंती, सुनील प्रजापति, गंगासरन, निखिल प्रजापति, अखिलेश, अमरीश प्रजापति, रोशन लाल मौजूद रहे।

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