छात्रों ने बनाई अपनी सरकार, बाल संसद का हुआ गठन
चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस 2 हाई स्कूल में बाल संसद का गठन किया गया। सभी छात्रों ने मतदान किया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक सोच और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को विकसित करना है। नवनिर्वाचित बाल संसद के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं।
चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस 2 हाई स्कूल में मंगलवार को बाल संसद गठन किया गया। इसके लिए विद्यालय परिसर में बकायादा मतदान केन्द्र बनाया गया है और सभी छात्र कतार में खड़े होकर मतदान किए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सोसन प्रभावती खेस ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को बच्चों को समझाने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है।विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि बाल संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक सोच, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, जिम्मेदारी, निर्णय लेने की योग्यता तथा सामाजिक सहभागिता की भावना का विकास करना है, ताकि वे भविष्य में जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बन सकें।नवनिर्वाचित बाल संसद के सभी पदाधिकारियों को विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी गई।ओर
उनके जिम्मेवारी को समझाया गया। हेमन्त कुमार पान,दिब्या प्रधान,पंकज प्रधान,प्रीति पाठक,लक्ष्मी टुटी,ज्योति ललिता जामुदा,पुनता माझियान,मंजु कुमारी,सुषमा डहांगा,सुचित्रा कपूर,विजय तैसुम,ममता पुर्ती,लिली रुगू ,सरिता लुगुन,हरेंद्र कुमार महतो,प्रीति महतो,प्रियंका सोरेन,लक्खी कुमारी,अमित कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी मौजूद थे।
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