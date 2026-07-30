अभिषेक बने अध्यक्ष, विवेक को महामंत्री की जिम्मेदारी

भगवानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। नौतनवां ब्लाक के रतनपुर सभागार कक्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश गुप्ता व महामंत्री पवन शुक्ला के नेतृत्व में ब्लाक इकाई का गठन किया गया। निर्विरोध हुए गठन में अभिषेक जायसवाल को अध्यक्ष व विवेक कुमार सिंह को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।इस गठन में ब्लाक संरक्षक विनय कुमार सिंह, संगठन मंत्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र यादव, कोषाध्यक्ष अवधेश प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप वर्मा, उपाध्यक्ष इस्तियाक अंसारी, सनोज यादव, राबिन सिंह, रमेश भारती, गुड्डू यादव, सुशील यादव, संयुक्त महामंत्री उमेश दिवाकर, संयुक्त मंत्री प्रदीप कुमार, अमरनाथ, आशीश राय, मनीष गुप्ता, लेखा परीक्षक हरप्रीत राजपाल, मीडिया प्रमुख महेंद्र यादव, शिवेन्द्र राव, नीरज गौतम, यशवन्त यादव, सौरभ, मंत्री मनिराम, अजय श्रीवास्तव, कौशल कुमार, संजय जायसवाल, रवि यादव, सविता सोनकर का मनोनयन किया गया।