विद्यालय में बाल संसद व मीना मंच का गठन
(युवा पेज)दव, सुजीत कुमार, यशोदा कुमारी, हलीमा खातून, गायत्री श्रीवास्तव शामिल थीं। चुनाव में सर्वसम्मति से सौरभ कुमार व
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मध्य विद्यालय करसेरूआ में सोमवार को बाल संसद व मीना मंच का गठन किया गया। बाल संसद में कक्षा 06-08 में अध्ययनरत बच्चों को शामिल किया गया। बाल संसद के गठन व मीना मंच के गठन को लेकर बच्चों में भी उत्साह देखा गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नंद कुमार रवि, बाल संसद के संयोजक शिक्षक जितेंद्र कुमार व मीना मंच के संयोजक शिक्षिका सौम्या तिवारी की देख-रेख में चुनाव कराया गया। चुनाव में रिशु राज, प्रियदर्शी, भानु प्रताप, भरत यादव, सुजीत कुमार, यशोदा कुमारी, हलीमा खातून, गायत्री श्रीवास्तव शामिल थीं। चुनाव में सर्वसम्मति से सौरभ कुमार वर्ग आठ को प्रधानमंत्री व स्नेहा कुमारी वर्ग आठ को उप प्रधानमंत्री चयनित किया गया।
साथ ही साथ मीना मंच के प्रधान के रूप में अस्तुरन कुमारी कक्षा आठ को सर्वसम्मति से चयन किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने धन्यावाद ज्ञापन दिया।
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