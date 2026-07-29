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देव सोलंकी हेड ब्वॉय और अवनि मंगल हेड गर्ल बनीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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माही इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद का गठन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर चंद्रपाल सिंह ने नव-निर्वाचित सीनियर हेड ब्वॉय देव सोलंकी और अन्य सदस्यों को बैज एवं सैश प्रदान किए। उन्होंने सभी को निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की शक्ति दिलाई।

देव सोलंकी हेड ब्वॉय और अवनि मंगल हेड गर्ल बनीं

माही इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद गठन समारोह का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर चंद्रपाल सिंह, अध्यक्ष संजय अग्रवाल, प्रबंध न्यास ट्रस्टी मंजरी अग्रवाल, प्रधानाचार्य मनिंद्रा सिंह एवं उप-प्रधानाचार्य शिल्पी मुदगल ने किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए सीनियर हेड ब्वॉय देव सोलंकी, हेड गर्ल अवनि मंगल, वाइस हेड ब्वॉय आयुष सिंह व वाइस हेड गर्ल मिनाति मुदगल सहित जूनियर परिषद, हाउस पदाधिकारियों और पांच नए क्लबों के प्रतिनिधियों को बैज एवं सैश प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को निष्ठा व ईमानदारी की शपथ दिलाई और अनुशासन तथा नैतिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया।

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