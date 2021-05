सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से किरकिरी, विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया गैर-जिम्मेदाराना बयान

सिंगापुर वेरिएंट वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर भारत सरकार को मोर्चा संभालना पड़ा है और सफाई तक देनी पड़ी है। सिंगापुर वेरिएंट और उड़ान रद्द करने संबंधी अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर सिंगापुर ने सख्त आपत्ति जताई है और भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। सिंगापुर सरकार की आपत्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश मजबूत साझेदार हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी भारत का बयान नहीं है ।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, 'सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। परिवहन एवं आपूर्ति केंद्र और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मदद के लिये सैन्य विमान तैनात करने का उनका भाव हमारे अभूतपूर्व संबंधों को स्पष्ट करता है ।

Singapore and India have been solid partners in the fight against Covid-19.



Appreciate Singapore's role as a logistics hub and oxygen supplier. Their gesture of deploying military aircraft to help us speaks of our exceptional relationship. @VivianBala https://t.co/x7jcmoyQ5a