पीटीआर की जंगल भूमि पर कब्जे का प्रयास, 16 पर मुकदमा

बंडा, संवाददाता। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दियोरिया रेंज स्थित नवदिया बंकी बीट में जंगल की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास के आरोप में वन विभाग की तहरीर पर बंडा थाने में 11 नामजद और पांच अज्ञात समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि ट्रैक्टरों से वन भूमि की जुताई कर अर्जुन, जामुन और गुटेल प्रजाति के सैकड़ों पौधे नष्ट कर दिए गए तथा सीमांकन के लिए लगाए गए आरसीसी पिलर भी तोड़ दिए गए। वन दरोगा रघुवीर सिंह रावत ने बताया कि एक अगस्त को गश्त के दौरान वनकर्मियों ने फगुनिहाई गांव के निकट कक्ष संख्या-7 में कुछ लोगों को ट्रैक्टरों से जंगल की जमीन जोतते देखा।

वनकर्मियों को देखकर सभी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। मौके पर निरीक्षण में पौधों और पिलरों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई। वन विभाग की तहरीर पर पुलिस ने रंजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह, लखविंदर सिंह, दीदार सिंह पुत्र लाल सिंह, बलविंदर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, संतोष सिंह पुत्र जालिम सिंह, मंगल सिंह पुत्र पूरन सिंह, बलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह, सुखपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, मेजर सिंह पुत्र प्रेम सिंह तथा बलविंदर सिंह पुत्र गुरचरन सिंह, सभी निवासी फगुनिहाई, थाना बंडा, तथा पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम की धारा 27, 29 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सामाजिक वानिकी के एसडीओ रमेश चौहान, दियोरिया रेंजर लल्लन स्वरूप दीक्षित सहित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी कराई। पुलिस और वन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं।