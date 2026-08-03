करोड़ों खर्च करने कर पांच वर्षों में रोपित 50 प्रतिशत पौधे भी नहीं बचे सुरक्षित

अम्बेडकरनगर की वन विभाग द्वारा प्रति वर्ष रोपित पौधों में 50 प्रतिशत पौधे भी जीवित नहीं रह गए हैं। पिछले पांच वर्षों में 1.5 करोड़ पौध लगाए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर केवल 50 प्रतिशत सुरक्षित हैं। वन विभाग की नर्सरी में 62 लाख पौध तैयार किए गए, लेकिन आंकड़े हकीकत से दूर हैं।

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। वन विभाग समेत दो दर्जन से अधिक विभागों द्वारा प्रति वर्ष रोपित किए जाने वाले पौधों में 50 प्रतिशत पौधे भी जीवित नहीं रह गए हैं। आंकड़ों गौर करें तो बीते पांच वर्षों में डेढ़ करोड़ से अधिक पौध रोपित किए जाने का दावा तो किए जा रहे हैं किन्तु जमीनी स्तर पर 50 फीसदी रोपित किए गए पौध सुरक्षित नहीं हैं। टांडा के अजमेरी बादशाहपुर की साइट तो महज बानगी भर है जहां पर अबकी बार एक हजार सात सौ पौध लगाने के लिए कागजों में गड्ढों की खुदान तो कर दिया दिया गया किन्तु यहां पर पांच सौ भी पौध अब तक नहीं लग सके हैं। वहीं अन्य विभागों की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है।

जंगल क्षेत्र का विवरण जिले में 269 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल जो अभिलेखों में दर्ज है जहां पर छायाकार, शोभाकार, फलदार एवं बेशकीमती पेड़ मौजूदा समय में हैं जिनकी कीमत करीब एक अरब रुपए में होगी। वित्तीय वर्ष-2023 में सर्वाइवल रिपोर्ट के अनुसार 3.39 वन क्षेत्र में इजाफा हुआ है। इस वर्ष 41 लाख 99 हजार पांच सौ पौध लगाने का लक्ष्य जिलों को मिला था जिसमें दो चरणों पूर्ण किया जा चुका है। पांच जून पर्यावरण दिवस के मौके पर 57 हजार अकले वन विभाग जबकि अन्य विभागों ने साढ़े चार लाख पौधे रोपित किए। वहीं बीते 12 जून को वन विभाग ने अकेले 16 लाख तथा अन्य विभागों को मिलाकर 36 लाख 92 हजार पांच सौ पौध रोपित किए जाने का दावा किया गया है। लगाए गए पौधों में आम, महुआ, नीम, अमरुद, पीपल, सहजन, बरगद, पाकड़, गुलर, नीबू, अनार, बेल, ढाक, अगस्त, शीशम, सिरसा, कंजी, महोगनी, सागौन, अमलतास, जामुन, बढ़हल, जंगल जलेबी, केसिया, अकेसिया, कत्था, ऐशिया ग्रालाटा, चितवन, अर्जुन एवं अगस्त के पौध शामिल हैं। कागजी आंकड़ों की बाजीगरी में भले ही शतप्रतिशल पौध रोपित कर लक्ष्य को पूर्ण करने का दावा वन विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा भले ही किया जा रहा हो किन्तु जबकि जमीनी हकीकत इससे इतर है। सरकारी नर्सरी में वन विभाग द्वारा 62 लाख 28 हजार 279 पौध तैयार होना बताया गया है जबकि अभी भी शायद ही कोई ऐसी नर्सरी होगी जहां से पौधों की शतप्रतिशत उठान किया गया हो। सर्वाइवल रिपोर्ट में वन विभाग का सबसे अधिक यानि 75 प्रतिशत बताते हुए वन क्षेत्र में 3.39 प्रतिशत का इजाफा होना बता दिया गया है जबकि अन्य का 50 प्रतिशत भी नहीं है। मौजूदा समय में हो रही सर्वाइवल की रिपोर्ट वर्ष-2027 में आएगी। बीते वर्ष में जहां 37 लाख 11 हजार 591 पौध लगाए जाने का लक्ष्य दिया गया था वहीं अबकी बार इसकों बढ़ाते हुए वर्ष 41 लाख 99 हजार पांच सौ पौध लगाने का लक्ष्य जिलों को मिला था जिसमें दो चरणों पूर्ण किया जा चुका है। बजट की बात करें तो अकेले वन विभाग को अबकी बार 82 लाख रुपए मिला है और प्रतिवर्ष इसी के लगभग धन शासन से अवमुक्त हुआ था। एक पौध को उगाने से लेकर उसको गनतव्य स्थान तक पहुंचाने एवं रोपित कराने के साथ रख-रखाव को मिलाकर करीब आठ रुपए खर्च होता है जबकि अबकी बार डीजल की महंगाई के चलते यह खर्च 10 रुपए पहुंच जाएगा। ऐसे स्थान जहां वन विभाग द्वारा खाईं एवं कटीले तार द्वारा घेरवाड़ करा दिया जाता है वहां तो 80 प्रतिशत पौध सुरक्षित हो जाते हैं जबकि अन्य स्थानों पर रोपित किए जाने वालों पौधों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहती है। कम्बाईन मशीनों द्वारा धान एवं गेहूं की कटाई करते समय अथवा अन्य किसी असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रीगार्डों अथवा पौधों को क्षति पहुंचाने पर बीते पांच वर्षों में एक दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध विभाग मुकदमा दर्ज करा चुका है।

पौध रोपण की प्रगति पांच वर्षों में वन व अन्य विभागों को मिलाकर कितने पौध लगे: वित्तीय वर्ष-2020-21 में वन विभाग ने 13 लाख 53 हजार व अन्य विभाग ने 14 लाख 81 हजार 510 पौध को मिलाकर 28 लाख 34 हजार 510 पौध, वर्ष-2021-22 में वन विभाग ने 14 लाख 61 हजार व अन्य विभाग 19 लाख 19 हजार 237 पौध को मिलाकर 33 लाख 80 हजार 237 पौध, वर्ष-2022-23 में वन विभाग ने 16 लाख चार हजार 780 पौध व अन्य विभाग 22 लाख 39 हजार 104 को मिलाकर 38 लाख 43 हजार 884 पौध, वर्ष-2023-24 में वन विभाग ने 12 लाख 24 हजार सात सौ व अन्य विभाग 23 लाख 50 हजार 859 पौध को मिलाकर 35 लाख 75 हजार 559 पौध एवं वित्तीय वर्ष-2024-25 में अकेले वन विभाग 12 लाख 90 हजार 891 व अन्य विभाग 24 लाख 20 हजार सात सौ पौध को मिलाकर 37 लाख 11 हजार 591 पौध लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। बीते पांच वर्षों में वन विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा एक करोड़ 73 लाख 45 हजार 801 पौध रोपित किए जा चुके हैं जबकि अबकी बार गत एक दशक की तुलना में सर्वाधिक 41 लाख 99 हजार पांच सौ पौध लगा दिए जाने का दावा किया जा रहा है।

नर्सरी और उनके आंकड़े वन विभाग की 20 नर्सरी में अकबी बार उगाए गए थे 62 लाख पौध: पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के साथ मानव को स्वच्छ प्राण वायु दिलानें में वन विभाग की महती भूमिका होती है। वन विभाग की जिले में 20 सरकारी नर्सरी संचालित हैं। अकबरपुर रेंज के औरंगनगर, कटेहरी, पहितीपुर, पांडेय पैकोली, भटौली लोरपुर ताजन में इस वर्ष-20 लाख 77 हजार 926 पौध, जलालपुर में अशरफपुर मजगवां, ताहापुर, मुस्कुराई एवं रतना में 13 लाख 32 हजार 636, टांडा के टांडा रेलवे यार्ड, दौलतपुर हाजलपट्टी, मस्दा मोहनपुर, मुहम्मदपुर मुसलमान व महुवारी को मिलाकर 14 लाख 51 हजार 92 तथा बसखारी के चहोढ़ा शाहपुर, तेंदुईकला, नीबा हुसेनुपर और सहाबुद्दीनपुर को मिलाकर 13 लाख 66 हजार 625 पौध तैयार किए गए थे। तैयार किए पौधों को लगाए जाने के लिए वन विभाग समेत दो दर्जन विभागों को कागजों में दे भी दिया गया है जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि शायद ही कोई ऐसी नर्सरी होगी जहां से शतप्रतिशत पौधों की उठान हो गई हो।

अधिकारियों की जिम्मेदारी जगदम्बिका प्रसाद, प्रभागीय वनाधिकारी, अम्बेडकरनगर ने कहा कि वन विभाग समेत अन्य विभागों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह पौध रोपित करने के उपरान्त उसकी देखभाल कराए। रोपित किए गए पौधों के सापेक्ष जीवित रहने वाले पौधों की मॉनिटरिंग किया जाता है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोपित होने वाले पौधों की देखभाल करें और क्षति होने पर विभाग सूचित करें।