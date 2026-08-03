ड्रोन से ‘सीड बम’ और साल के बीज से रोजगार का दावा ढेर

हल्द्वानी में वन विभाग की दो योजनाएं प्रशासनिक कमी और इच्छाशक्ति की कमी के चलते विफल रहीं। साल के बीजों के व्यावसायिक उपयोग की योजना और ड्रोन तकनीक से ‘सीड बम’ छिड़काव का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। एकत्र किए गए बीज सड़ गए जबकि लाखों का ड्रोन बेकार पड़ा है।

हल्द्वानी। ड्रोन के जरिए ‘सीड बम’ छिड़काव और साल के बीजों से रोजगार सृजन का सपना दिखाने वाली वन विभाग की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रशासनिक अदूरदर्शिता और इच्छाशक्ति की कमी की भेंट चढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की तर्ज पर वन विभाग ने वर्ष 2023 में साल के बीजों का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना बनाई थी। उत्तराखंड के करीब 5 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले साल के वनों से ग्रामीणों के माध्यम से सैकड़ों क्विंटल बीज एकत्र किए गए थे। मंशा यह थी कि स्थानीय लोगों की मदद से इन बीजों से तेल (मक्खन का विकल्प) और विभिन्न औषधियां तैयार की जाएं। इन औषधियों का उपयोग पित्त, त्वचा रोग, पेट संबंधी विकार, अल्सर, घाव और कमजोरी के इलाज में किया जाना था, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता। हालांकि, लचर कार्ययोजना और विभाग की उपेक्षा के चलते एकत्र किए गए बीज गोदामों में ही सड़ गए और यह योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई।

ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग विभाग का दूसरा बड़ा दावा दुर्गम और पहुंच से बाहर के इलाकों में ड्रोन तकनीक के जरिए ‘सीड बम’ (बीज बम) का छिड़काव कर पौधारोपण करना था। इस हाईटेक परियोजना के लिए वर्ष 2023 में लाखों रुपये खर्च कर अत्याधुनिक ड्रोन खरीदा गया। नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों के चयनित दुर्गम क्षेत्रों में ‘सीड बम’ गिराए भी गए, लेकिन इसके बाद विभाग ने उनकी निगरानी या मूल्यांकन करने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा यह रहा कि यह योजना पूरी तरह विफल साबित हुई। आज स्थिति यह है कि लाखों का यह ड्रोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के गोदाम में धूल फांक रहा है।

वन विभाग की नीतियाँ वन विभाग साल के बीजों का व्यावसायिक उपयोग नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति जंगलों से साल के बीज एकत्र कर उनका व्यावसायिक इस्तेमाल करना चाहता है, तो विभाग उसकी मदद करेगा। जहां तक ड्रोन से सीड बम गिराकर जंगल बढ़ाने की योजना का सवाल है, इसके परिणाम पूर्व में भी अच्छे नहीं रहे हैं। इसी वजह से यहां भी यह प्रयास सफल नहीं हो सका है। - डॉ. तेजस्विनी पाटिल, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं