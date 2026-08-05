धौरहरा रेंज में अवैध कटान पर सख्ती, पांच मामलों में मुकदमे दर्ज

धौरहरा वन रेंज क्षेत्र में हरे पेड़ों के अवैध कटान और वन अपराधों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभिन्न गांवों में अवैध कटान और अवैध प्रकाष्ठ एकत्र करने के पांच मामलों में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धौरहरा वन रेंज के क्षेत्राधिकारी के मुताबिक ग्राम नौरंगपुर में तीन आम के पेड़ों के अवैध कटान के मामले में छविरानी व एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्राम सिंगावर में एक आम के पेड़ के कटान के मामले में रमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

वहीं सिंगावर में आरा मशीन पर अवैध रूप से प्रकाष्ठ एकत्र करने के आरोप में मशीन संचालक भलभल के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया गया है।धौरहर वनरेंज के ग्राम लाखुन में तीन आम के पेड़ों के कटान के मामले में ब्रजमोहन उर्फ बिरजू, छोटकन्न व एक अन्य तथा आठ आम व एक जामुन के पेड़ के अवैध कटान के मामले में ब्रजमोहन उर्फ बिरजू, सुरेश गिरी व एक अन्य के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धौरहरा वन रेंज के रेंजर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वन अपराध से जुड़े सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ईसानगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुर्जनपुर में करीब दर्जनभर प्रतिबंधित आम के पेड़ों की अवैध कटान की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डिप्टी रेंजर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान लकड़ी ठेकेदार इलेक्ट्रिक मशीनों और कुल्हाड़ियों से पेड़ों की कटाई कर रहे थे। वन विभाग की गाड़ी पहुंचते ही आरोपी औजार मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। वन विभाग ने घटनास्थल से इलेक्ट्रिक कटिंग मशीनें, कुल्हाड़ियां और अन्य उपकरण कब्जे में लेकर फरार ठेकेदारों की तलाश शुरू की है।