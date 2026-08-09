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वनाधिकारियों के पहंचते ही करहरबारी वनभूमि से भागे अतिक्रमणकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह में करहरबारी सुरक्षित वन की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास विफल हुआ। वन विभाग की टीम ने सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की और जेसीबी को जब्त कर लिया। सहायक वन संरक्षक ने कहा कि सुरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों की पहचान की जा रही है।

वनाधिकारियों के पहंचते ही करहरबारी वनभूमि से भागे अतिक्रमणकारी

गिरिडीह। करहरबारी सुरक्षित वन को कब्जाने का प्रयास शनिवार को उस समय विफल हो गया, जब सम्बंधित वन विभाग इसकी सूचना पर फौरी तौर पर सक्रिय हो गया। सूचना सत्यापन के बाद सहायक वन संरक्षण सह प्रभारी वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि एक्शन में आ गए और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। विभाग की टीम को देखकर अतिक्रमणकारी जेसीबी को छोड़ फरार हो गए। इस सिलसिले में टीम ने मौके पर से जेसीबी को जब्त कर लिया है। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह वन क्षेत्र के करहरबारी सुरक्षित वन की वन भूमि को माफियों द्वारा कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके लिए वन भूमि पर जेसीबी से नींव की खुदाई की जा रही है। इसकी सूचना पर विभाग हरकत में आया और स्थल पर पहुंचकर जेसीबी को जब्त कर लिया। सहायक वन संरक्षक एसके रवि ने कहा कि सुरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण, निर्माण अथवा वन भूमि को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल जिन लोगों द्वारा वनभूमि को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। ऐसे लोगों को वन विभाग नियमानुसार संबंधित प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई करेगी। उनके साथ कार्रवाई में प्रभारी वनपाल रोहित कुमार, अमर विश्वकर्मा, प्रधान वनरक्षी सिकंदर पासवान, अशोक कुमार, संजय कांत यादव एवं सूर्यकांत आदि भी थे।

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