महराजगंज में एक विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से नेपाल जाने के प्रयास में पकड़ा गया, उसकी जमानत याचिका 30 जुलाई को खारिज हो चुकी है। वह महराजगंज जेल से गोरखपुर जेल में भेजा गया है। उसकी असली पहचान ब्रिटेन के जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक के रूप में हुई है। मामले की पुलिस विवेचना लगभग पूरी है।

विदेशी नागरिक जॉर्डन जोसेफ पीटर के केस में सुनवाई आज

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारतीय सीमा से अवैध ढंग से नेपाल जाने के प्रयास में पकड़े गए विदेशी नागरिक के मामले में आज सुनवाई होनी है। विदेशी नागरिक को महराजगंज जेल से डीएम के आदेश पर गोरखपुर जेल में स्थानांतरित किया जा चुका है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत विदेशी नागरिक की जमानत याचिका बीते 30 जुलाई को निरस्त कर चुकी है। इस मामले में पुलिस की विवेचना लगभग पूरी है। चार्जशीट दाखिल करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी सोनौली सीमा पर बीते 11 जुलाई को सुरक्षा एजेंसियों ने एक विदेशी नागरिक को पकड़ा था। शुरू में उसने खुद को अमेरिकी नागरिक जार्डन ब्राउन बताया था। हालांकि विवेचना के दौरान पुलिस एवं एजेंसियों की जांच में उसकी असली पहचान जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक निवासी न्यूनीटन ब्रिटेन के रूप में हुई। सोनौली थाने में उसके खिलाफ आव्रजन अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था।

जमानत याचिका का विरोध विदेशी नागरिक की ओर से पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आरोपित के वकील ने दलील दी थी कि उसे केवल अंग्रेजी आती है और बिना किसी स्वतंत्र गवाह के पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपित न्यायिक अभिरक्षा में है। उसने शुरुआत में अपना सही नाम-पता नहीं बताया था। उसका अपराध अजमानतीय है। अभियोजन ने यह भी आशंका जताई कि जमानत मिलने पर वह अपने देश लौट सकता है और विचारण के लिए उपस्थित नहीं होगा। मामले की गंभीरता, फर्जी पहचान एवं जारी विवेचना को देखते हुए प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 30 जुलाई को ही जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बताया जा रहा है कि सीजेएम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब विदेशी नागरिक ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की है।