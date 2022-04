पाकिस्तान में बदली सरकार पर भारत से संबंध नहीं सुधरेः विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान में सरकार जरूर बदल गई है लेकिन भारत का स्टैंड अब भी वही है। भारत आतंकवाद मुक्त समाज चाहता है। उन्होंने कराची हमले की निंदा की।

इस खबर को सुनें