रूस के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, जयशंकर से आज होगी वार्ता; अमेरिका की होगी नजर

रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तटस्थ रुख अपना रखा है। भारत ने इस पूरे प्रकरण में न तो रूस से अपने संबंधों को प्रभावित होने दिया है और न ही अमेरिका और यूरोपीय देशों से।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Fri, 01 Apr 2022 05:30 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.