होम टेस्टिंग: सरकार को एक कंपनी से मिला आवेदन, तीन पाइपलाइन में; अगले हफ्ते से मिलने लगेगा किट

कोरोना वायरस की जांच करना अब और आसान होने जा रहा है। सरकार ने गुरुवार को कोरोना वायरस की होम टेस्टिंग को मंदूरी दे दी है। घर पर कोरोना की यह जांच रैपिड एंटीजन टेस्टिंग (रैट) किट द्वारा की जाएगी। यह टेस्टिंग किट जल्द ही बाजार में आने वाली है। होम टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए एक कंपनी ने पहले ही आवेदन कर दिया है, और 3 पाइपलाइन में हैं। अगले सप्ताह के भीतर, हमारे पास 3 और कंपनियां होनी चाहिए।

आईसीएमआर के निदेशक ने यह भी बताया कि आप घर पर कैसे कोरोना की जांच सकते हैं। उन्होंने जांच के लिए कुल चार चरण बताए। पहले चरण में आपको केमिस्ट की दुकान से टेस्टिंग किट खरीदना होगा। दूसरे चरण में आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। तीसरे चरण में आपको अपनी जांच करनी होगी। चौथे चरण में आपको अपनी फोटो क्लिक कर ऐप पर अपलोड करनी होगा और जांच रिपोर्ट आपको मिल जाएगी।

