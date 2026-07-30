खाद्य सुरक्षा मामलों में 10 दुकानों पर लगा 4.10 लाख रुपया जुर्माना
मेदिनीनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कार्रवाई करते हुए दस दुकानदारों पर कुल 4.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कई खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। विभाग ने सभी दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचने के निर्देश दिए हैं।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा मामलों में निर्णय के बाद दस दुकानदारों पर कुल 4.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच में कई खाद्य पदार्थ मानक अनुरूप नहीं पाए गए जबकि कुछ नमूनों में बाहरी पदार्थ मिलने के बाद यह कारवाई किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के कई खाद्य प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाए गए । इसके एवज में सतत कारवाई जारी है । इस कड़ी में विभिन्न दुकानों पर करीब 4 लाख 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है ।
उन्होंने जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों के सभी दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचने का निर्देश दिया है ।विभाग के अनुसार संतुष्टि स्वीट्स, बैरिया चौक के खोवा का नमूना सबस्टैंडर्ड मिलने पर सबसे अधिक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं बिरियानी ग्लोबल, रांची रोड रेड़मा के पनीर के नमूने के सबस्टैंडर्ड पाए जाने पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है । साथ ही कमलेश कुमार टेंपू स्टैंड, सदीक चौक के छेना पर 30 हजार, बिहारी होटल, मेन रोड सतबरवा के खोवा पर 25 हजार, राजा हर्ष कलाकंद,मेन रोड तुम्बागड़ा के कलाकंद में बाहरी पदार्थ मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरएन फूड प्वाइंट एंड रेस्ट हाउस, बाईपास रोड, बारालोटा के पनीर, बे ऑफ स्पाइस रेस्टोरेंट, मिशन स्कूल रोड, आबादगंज के पनीर और विकास कलाकंद, मेन रोड, तुम्बागड़ा के खीर मोहन के नमूने भी मानक के अनुरूप नहीं मिले। इन पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं छाया मिठाई भंडार, लोहरसी रोड पांकी के रसगुल्ले और कन्हाई मिठाई दुकान, सतबरवा के खीर मोहन में बाहरी पदार्थ मिलने पर दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार आरएन फूड पॉइंट, कन्हाई मिठाई दुकान, बिहारी होटल ,कमलेश कुमार और राजा हर्ष कलाकन्द ने निर्धारित जुर्माना का भुगतान भी कर दिया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें