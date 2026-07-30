25 किलो रंगीन फिंगर चिप्स किया नष्ट
कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 25 किलो रंगीन फिंगर चिप्स को नष्ट किया। जांच के लिए आठ नमूने भेजे गए। सहायक आयुक्त ने बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता जिलाधिकारी के आदेश एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय के निर्देश पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 25 किलो रंगीन फिंगर चिप्स को मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम ने आठ नमूने जांच के लिए भेजे हैं। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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