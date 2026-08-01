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कांवड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच, 7 नमूने जांच को भेजे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। टीम ने मिठाई, दूध, पनीर, नमक और दाल सहित सात खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। सभी नमूनों को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच, 7 नमूने जांच को भेजे

मुजफ्फरनगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन प्रवर्तन अभियान चलाते हुए मिठाई, दूध, पनीर, नमक और तैयार दाल समेत सात खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ भेज दिया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान चरथावल स्थित शमशाद स्वीट्स से बर्फी और छैना रसगुल्ला के एक-एक नमूने लिए गए। शाहपुर कस्बे में साजिद अली के प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध तथा आधार सिंघल के प्रतिष्ठान से नमक का नमूना संग्रहित किया गया।

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ग्राम परासौली स्थित एक प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना भी जांच के लिए लिया गया। इसके अलावा शहर के मोहल्ला लद्दावाला स्थित अजीम डेयरी से मिश्रित दूध तथा मीरापुर के बिजनौर रोड स्थित मेला ढाबा से तैयार दाल का नमूना संग्रहित किया गया। अभियान के दौरान कुल सात नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा गया।खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त अर्चना धीरान ने बताया कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार, नेहा चौधरी, सुनील कुमार एवं संदीप सिंह शामिल रहे।

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