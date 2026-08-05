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खड़िया मिलाकर तैयार किया जा रहा था आटा, लिए नमूने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने टूंडला के शिवम ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। आटा निर्माण में खड़िया पाउडर पाया गया। चार कुंटल आटा सीज किया गया। व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में आटा चक्कियों में मिलावट का वीडियो वायरल हुआ था।

खड़िया मिलाकर तैयार किया जा रहा था आटा, लिए नमूने

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को टूंडला के रामनगर एटा चौराहा स्थित शिवम ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। मौके पर आटा निर्माण का कार्य किया जा रहा था जिसमें खड़िया पाउडर पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तूलिका शर्मा ने आटा के दो नमूना, गेंहू का एक नमूना एवं एक अपमिश्रित का नमूना संकलित करते हुए चार कुंटल आटा सीज करने की कार्रवाई की गई। कारोबारी द्वारा एक ही परिसर में खाद्य पदार्थ और पशु आहार का कार्य किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। सहायक आयुक्त खाद्य चंदन पांडेय ने बताया कि संकलित किए गए नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

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रिपोर्ट आने पर वाद दायर करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में किसी भी स्तर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने दी जाएगी। ऐसा करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताते चले कुछ दिन पहले ही टूंडला में दो आटा चक्कियों पर सफेद पत्थर का पाउडर मिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई कर सील की गई थीं।

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