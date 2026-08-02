बाल-नाखून काटने के साथ एप्रेन-ग्लब्स पहन परोसेंगे भोजन

ज्ञानपुर, संवाददाता। पवित्र सावन माह में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाद्य विभाग की सख्ती बढ़ गई है। सहायक आयुक्त विवेक मालवीय ने बताया कि कांवड़ियों के रास्ते पर होटल-ढाबों पर खाद्य सुरक्षा नियम को सख्त कर दिया गया है। खाना पकाने वाले और परोसने वाले कर्मचारी बाकायदा एप्रेन और हाथों पर ग्लब्स पहने होंगे। बाल नखून बड़े नहीं रखेंगे। अंगुलियों में किसी भी धातू की अंगूठी नहीं पहनेंगे। सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। एक्सपायर डेट का कोई भी सामान बिक्री नहीं की जाएगी। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बताया कि डीएम शैलेश कुमार के निर्देशन में गठित टीम द्वारा निरंतर होटलों, ढाबों और दुकानों पर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

शिव भक्त कांवरियों के लिए शुद्ध व ताजा फलहार, चाय-नाश्ता संग पेयजल के उचित इंतजाम की व्यवस्था की जा रही है। बाबूसराय से लेकर ऊंज सीमा तक संचालित समस्त होटल-ढाबाा संचालकों को निर्देशित किया जा चुका है कि पवित्र सावन माह में शिव भक्तों के लिए शुद्ध खाद्य सामग्री की बिक्री करें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समस्त नियमों का पालन करें। नेशनल हाईवे पर जिला का सीमा क्षेत्र करीब 40 किलोमीटर है। बाबूसराय से लेकर ऊज तक संचालित होने वाले होटल-ढाबा संचालकों शद्धता बनाए रखने को निर्देशित किया जा चुका है। श्रावण माह में कांवड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्ययोजना पर काम शुरू किया गया है। गठित टीम समय-समय पर जांच अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग करते रहेंगे।