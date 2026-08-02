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कांवड़ मार्ग के होटल-ढाबों पर लगेंगे क्यूआर कोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की शिकायतों के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट एप से जुड़े क्यूआर कोड होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर लगाने शुरू कर दिए हैं। लोग क्यूआर कोड स्कैन कर खाद्य पदार्थों से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ मार्ग के होटल-ढाबों पर लगेंगे क्यूआर कोड

बस्ती, निज संवाददाता। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खानपान की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को अब भटकना नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कांवड़ मार्ग के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट एप से जुड़े क्यूआर कोड लगाने शुरू कर दिए हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार एप पर दर्ज शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। शिकायत मिलने के बाद संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे।

विभाग ने हाईवे समेत कांवड़ यात्रा मार्ग के प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर क्यूआर कोड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने प्रमुख मार्गों और हाईवे स्थित होटल-ढाबों का निरीक्षण कर संचालकों को जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस और रेट लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। जिला अभिहित अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को अपना खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा। फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के माध्यम से कांवड़िये और श्रद्धालु खानपान से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलते ही गुणवत्ता से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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