कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हाईवे की दुकानों की होगी जांच
संतकबीरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मुहैया कराने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा ढाबों की जांच की जाएगी। इस अभियान के तहत सभी प्रतिष्ठानों को साफ सफाई का ध्यान रखने और फूड सेफ्टी नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मुहैया हो, इसके लिए हाईवे किनारे के ढाबा व दुकानों की जांच की जाएगी। खाद्य एवं औषधि विभाग अभियान चला कर नियमित रूप से जांच करेगा। ताकि सावन मास के इस पर्व में कांवड़ियों को किसी प्रकर का परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने खलीलाबाद के मेंहदावल बाईपास स्थित चौरसिया ढाबा, देसी जायका, सिंह ढाबा, भुक्कड़ नाथ रेस्टोरेंट एंड ढाबा, न्यू फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट, बिट्टू चिकन बिरयानी, यादव भोजनालय, मद्धेशिया भोजनालय व ओम ढाबा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। सभी प्रतिष्ठानों को साफ सफाई के साथ भोजन तैयार करने का निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा निर्देश
मीट-मछली का प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल न किया जाने, रेट लिस्ट चस्पा किया जाने, प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस पंजीकरण चस्पा किए जाने एवं फूड सेफ्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए फूड कनेक्टिविटी ऐप चस्पा कराए गए। दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर संबंधित ढाबा रेस्टोरेंट के मालिकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।
कार्रवाई की निगरानी
इस कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सतीश कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार और सच्चिदानंद मौजूद रहे।
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