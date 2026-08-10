कांवड़ शिविरों में खाद्य पदार्थों की जांच
बिनौली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी यज्ञ दत्त आर्य ने रविवार को कांवड़ मार्ग पर कावड़ शिविरों में खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। उन्होंने फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप स्टिकर भी चस्पा किए और संचालकों को भंडारे की साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए।
बिनौली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यज्ञ दत्त आर्य ने रविवार को कावड़ मार्ग पर स्थित कई दर्जन कावड़ शिविरों में खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप स्टिकर भी चस्पा किए। उन्होंने कांवड़ शिविरों के संचालकों से भंडारे में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए।
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