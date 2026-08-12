श्रावणी मेला : 68.5 किलो पेड़ा व 11 किलो छोला नष्ट
देवघर में राजकीय श्रावणी मेला-2026 के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन जांच अभियान जारी है। 68.5 किलो पेड़ा और 11 किलो छोला नष्ट किए गए। कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस फैक्ट्री का संचालन भी बंद किया गया है।
देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन जांच अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर विभाग की टीम ने मंगलवार को लक्ष्मी चौक, शिवगंगा व आसपास के क्षेत्रों में पेड़ा भंडार, चाट दुकान, भोजनालय और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई करते हुए कुल 68.5 किलो पेड़ा और 11 किलो छोला नष्ट कराया गया। वहीं, विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान रितेश कुमार के प्रतिष्ठान में छोला में मेटानिल येलो रंग की मौजूदगी पाई गई। इसके बाद करीब 8 किलो छोला मौके पर ही नष्ट कराया गया। विशाल चाट बर्गर के यहां करीब 2 लीटर चटनी नष्ट कराई गई। शिवगंगा लेन स्थित अजीत कुमार के प्रतिष्ठान में पेड़ा में स्टार्च की मौजूदगी पाए जाने पर 6 किलो पेड़ा नष्ट कराया गया। महावीर पेड़ा भंडार से पेड़ा और खोआ के दो नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। संचालक को खोआ के उचित रख-रखाव और भंडारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। खाद्य सामग्री को दीवार से कम से कम 12 इंच की दूरी पर रखने को भी कहा गया। शिवम पेड़ा भंडार में करीब 10 किलो मिलावटी पेड़ा मिलने पर उसे नष्ट कराया गया। उसी क्रम में धीरज कुमार के महादेव पेड़ा प्रतिष्ठान से करीब 21 किलो पेड़ा, बाबा पेड़ा भंडार से 10 किलो, शिवम कुमार महादेव पेड़ा से 9 किलो, पंकज पोद्दार के यहां से 10.5 किलो और श्री गंगा साह पेड़ा भंडार से दो किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट कराया गया। प्रिया चाट के यहां से तीन किलो छोला भी नष्ट कराया गया।
कई प्रतिष्ठानों की हुई जांच
अभियान के दौरान गोकुल पेड़ा भंडार और शिव पेड़ा भंडार का भी निरीक्षण किया गया। गणेश मारवाड़ी भोजनालय में इस्तेमाल किए जा रहे तेल और मसालों की जांच की गई। वैशाली होटल के एफएसएसएआई लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने का निर्देश संचालक को दिया गया। इसके अलावा मां गंगा पवित्र भोजनालय और श्री विनायक पैलेस का भी निरीक्षण किया गया।
बिना लाइसेंस फैक्ट्री का संचालन बंद
निरीक्षण के दौरान संजीव बलियासे इलायची फैक्ट्री में अत्यधिक गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियां मिलीं। प्रतिष्ठान संचालक द्वारा वैध एफएसएसएआई लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए टीम ने तत्काल प्रतिष्ठान का संचालन बंद करने का निर्देश दिया। संचालक को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कमियां दूर करने और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने तक प्रतिष्ठान का संचालन नहीं किया जाए। साथ ही उचित एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने, अनधिकृत हाइड्रो का उपयोग नहीं करने, परिसर में स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य सामग्री का सुरक्षित और व्यवस्थित भंडारण करने कहा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेला के दौरान मिलावट, अस्व cleanlinessिता और बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस के खाद्य कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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