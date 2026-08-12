श्रावणी मेला : 68.5 किलो पेड़ा व 11 किलो छोला नष्ट

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन जांच अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर विभाग की टीम ने मंगलवार को लक्ष्मी चौक, शिवगंगा व आसपास के क्षेत्रों में पेड़ा भंडार, चाट दुकान, भोजनालय और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई करते हुए कुल 68.5 किलो पेड़ा और 11 किलो छोला नष्ट कराया गया। वहीं, विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान रितेश कुमार के प्रतिष्ठान में छोला में मेटानिल येलो रंग की मौजूदगी पाई गई। इसके बाद करीब 8 किलो छोला मौके पर ही नष्ट कराया गया। विशाल चाट बर्गर के यहां करीब 2 लीटर चटनी नष्ट कराई गई। शिवगंगा लेन स्थित अजीत कुमार के प्रतिष्ठान में पेड़ा में स्टार्च की मौजूदगी पाए जाने पर 6 किलो पेड़ा नष्ट कराया गया। महावीर पेड़ा भंडार से पेड़ा और खोआ के दो नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। संचालक को खोआ के उचित रख-रखाव और भंडारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। खाद्य सामग्री को दीवार से कम से कम 12 इंच की दूरी पर रखने को भी कहा गया। शिवम पेड़ा भंडार में करीब 10 किलो मिलावटी पेड़ा मिलने पर उसे नष्ट कराया गया। उसी क्रम में धीरज कुमार के महादेव पेड़ा प्रतिष्ठान से करीब 21 किलो पेड़ा, बाबा पेड़ा भंडार से 10 किलो, शिवम कुमार महादेव पेड़ा से 9 किलो, पंकज पोद्दार के यहां से 10.5 किलो और श्री गंगा साह पेड़ा भंडार से दो किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट कराया गया। प्रिया चाट के यहां से तीन किलो छोला भी नष्ट कराया गया।