4200 किलोग्राम पेड़ा व मिल्क केक जब्त कर नष्ट कराया, नौ नमूने लेकर जांच को भेजे

4200 किलोग्राम पेड़ा व मिल्क केक जब्त कर नष्ट कराया, नौ नमूने लेकर जांच को भेजे
खाद्य सुरक्षा विभाग ने रुकमणि विहार और सुनरख क्षेत्र में की कार्रवाईसंशोधित : 4200 किलोग्राम पेड़ा व मिल्क केक जब्त कर नष्ट कराया, नौ नमूने लेकर जांच क
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट खोरों के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। गुणवत्ताविहीन और मानक विपरीत खोआ से बना पेड़ा और मिल्क केक बनाकर बेचने वालों के यहां छापा मारकर 4200 किलोग्राम पेड़ा व मिल्क केक को जब्त कर पवन हंस हेलीपेड के पास नष्ट कराया। नष्ट कराये गये खाद्य पदार्थ की कीमत छह लाख से अधिक आंकी गई। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। सहायक आयुक्त (खाद्य) डा. जतिन कुमार सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सचलदल के सदस्य धर्मेन्द्र सिंह, अरुण कुमार, जितेन्द्र सिंह, राम नरेश, दिनेश कुमार भारती व रीना शर्मा ने सोमवार को रुकमणि विहार क्षेत्र में बसेरा बैकुंठ के पास मायावती फ्लैट सेक्टर-तीन स्थित ब्लाॅक नम्बर 23 में छापा मारा।
यहां विष्णु अग्रवाल के मकान में अवैध रूप से भंडारित पेड़ा के चार और मिल्क केक का एक नमूना लिया। मौके पर मानकों के विपरीत चार हजार किलो पेड़ा व 100 किलो मिल्क केक जब्त किया जिसकी अनुमानित कीमत 6,15,000 बताई गई। इसके बाद गांव सुनरख बांगर स्थित शिशुपाल उर्फ सतपाल के यहाँ से पेड़ा का एक, मिल्क केक का एक व खोआ का एक नमूना लेकर अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित लगभग 100 किलो पेड़ा अनुमानित कीमत 12 हजार को जब्त किया। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहर सिंह कुशवाह द्वारा बल्देव स्थित हरपाल बाबा पेड़े वाले से घेवर का एक नमूना संग्रहित किया। संग्रहित किये गये कुल नौ नमूने जांच को भेजे गये हैं।
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