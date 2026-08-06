फ्लोर मिलों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, आटा-मैदा के तीन नमूने जांच को भेजे
महराजगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने फ्लोर मिलों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान दो मिलों से आटा और मैदा के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ, डीएम तथा प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य) केके उपाध्याय के निर्देश पर जिले में फ्लोर मिलों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो फ्लोर मिलों का निरीक्षण किया। इस दौरान आटा और मैदा के कुल तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले फरेंदा क्षेत्र के मनीकौरा स्थित एक फ्लोर मिल का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान कार्रवाई
यहां से आटा और मैदा का एक-एक नमूना लिया गया। इसके बाद टीम ने नौतनवा क्षेत्र के एक दूसरे फ्लोर मिल का निरीक्षण कर गेहूं के आटे का एक नमूना लिया। सभी नमूनों को गुणवत्ता एवं मानकों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मिल संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रभारी सहायक आयुक्त केके उपाध्याय ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज प्रसाद, अंकित सिंह और पवन गौड़ शामिल रहे।
जांच अभियान रहेगा जारी
प्रभारी सहायक आयुक्त ने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जाएगा। मानकों के विपरीत पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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