केंद्रीय कारा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की जांच, लिए गए नमूने
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मेदिनीनगर में पलामू केंद्रीय कारा और राजकीयकृत मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। टीम ने रसोई, भोजन तयारी, भंडारण और सफाई की जांच की। आटा, दाल, और तेल के सैंपल एकत्र किए गए हैं जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को पलामू केंद्रीय कारा और राजकीयकृत मध्य विद्यालय, जेलहाता का निरीक्षण किया। इस दौरान रसोईघर, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, खाद्य सामग्री के भंडारण और साफ-सफाई की व्यवस्था की जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारा से आटा, चना दाल, मूंग दाल, हल्दी पाउडर और सरसों तेल जबकि मध्य विद्यालय से चावल और अरहर दाल का सैंपल एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित जांच के साथ समय समय पर केंद्रीय कारा के खाद्य पदार्थों का जांच किया जाता है।
इसी कड़ी में टीम गुरुवार को गई थी। सैंपल एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने रसोईघर और भोजन निर्माण क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री का सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से भंडारण करने तथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया । साथ ही संस्थानों में भोजन करने वाले लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी सुधार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार संस्थागत रसोईघरों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिले में निरीक्षण और निगरानी अभियान आगे भी जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान जिले के अन्य खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभय शंकर, ललिता कुमारी और संजीव उपाध्याय और कर्मी राजू रंजन मौजूद रहे।
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