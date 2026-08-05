खाद्य सामग्री के चार नमूने जांच को भेजे

सतीश जोशी, चम्पावत। चम्पावत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य सामग्री के चार नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। दुकानदारों को गुणवत्ता पूर्ण सामग्री के निर्देश दिए। चम्पावत में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में टी ने दो मॉल का औचक निरीक्षण किया। टीम ने एफएसएसएआई लाइसेंस, अभिलेख, भंडारण और गोदाम की स्थिति का अवलोकन किया। टीम ने सोया चंक्स, मसूर दाल, रेडीमेड अदरक-लहसुन पेस्ट और रेडीमेड लहसुन चटनी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे। साथ ही दोनों मॉल संचालकों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के प्रति पूर्ण सतर्कता बरतने और खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।