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टेलकम पाउडर मिलाकर बनाया जा रहा था आटा, एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने ज्योति खुड़िया में अवैध आटा निर्माण इकाई पर छापा मारकर 2150 किलोग्राम टेलकम पाउडर बरामद किया। इकाई संचालक अजीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस बल ने कार्रवाई में भाग लिया।

टेलकम पाउडर मिलाकर बनाया जा रहा था आटा, एफआईआर

खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। खाद्य टीम ने ज्योति खुड़िया स्थित एक अवैध आटा निर्माण इकाई पर छापा मारा। विभागीय टीम ने मौके से आटा में मिलाने के लिए रखा गया करीब 2150 किलोग्राम टेलकम पाउडर बरामद किया। टेलकम पाउडर का उपयोग आटा में मिलावट के लिए किया जा रहा था, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निर्माण इकाई को बंद कराकर संचालक अजीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से शिकायत की गई थी कि ज्योति खुड़िया में अवैध रूप से आटा निर्माण इकाई चल रही है। मुखबिर की सूचना पर सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय डॉ. श्वेता सैनी के निर्देशन में तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके पाठक के नेतृत्व में टीम ने ज्योति खुड़िया स्थित आटा निर्माण इकाई पर अचानक छापा मारा। छापेमारी के दौरान निर्माण इकाई में आटा में मिलाने के लिए 43 बोरी टेलकम पाउडर रखा मिला। टीम ने मौके से तैयार आटा का एक नमूना तथा टेलकम पाउडर का भी एक नमूना जांच के लिए सुरक्षित किया। करीब 2150 किलोग्राम टेलकम पाउडर की कीमत 32250 रुपये तथा करीब 50 किलोग्राम आटा की कीमत करीब 1500 रुपये आंकी गई। बरामद अपमिश्रक टेलकम पाउडर एवं आटा को सीज कर विक्रेता की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

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बिना अनुमति चल रही थी इकाई, बंद कराई

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके पाठक ने बताया कि आटा निर्माण इकाई के संचालन के लिए लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। आटा निर्माण इकाई का संचालन अजीत कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी ज्योति खुड़िया द्वारा किया जा रहा था। अवैध रूप से आटा निर्माण इकाई को तत्काल बंद करा दिया गया। इसके साथ ही मामले में औंछा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार, इंद्रजीत सिंह और पुलिस बल तैनात रहा।

सामान्य प्रश्न

खाद्य सुरक्षा विभाग ने किस स्थान पर छापा मारा?
खाद्य सुरक्षा विभाग ने ज्योति खुड़िया स्थित एक अवैध आटा निर्माण इकाई पर छापा मारा।
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