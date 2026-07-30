फतेहपुर,संवाददाता। मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है। पिछले दो साल में 243 नमूनें फेल होने पर एडीएम एफआर की अदालत ने 108 कारोबारियों पर 22.72 लाख की जुर्माना लगाया है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-2 वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभियान और शिकायतों के आधार पर जिले में 378 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए थे। लैब की जांच में 216 नमूने फेल पाए जाने पर सभी के खिलाफ वाद दाखिल किया गया था।

इनमें 81 मुकदमों पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने 17.62 लाख की जुर्माना लगाया है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 109 नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 27 नमूनें फेल पाए जाने पर सभी के खिलाफ वाद दाखिल किया गया था। अदालत ने सभी 27 मुकदमों में 5.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। बताया कि सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मार्गों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंटों में फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी एप से संबंधित स्टीकर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।