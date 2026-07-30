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कांवड़ मार्ग के रेस्टोरेंट ढाबों पर लगे क्यूआर कोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए सभी रेस्टोरेंट होटल पर लाइसेंस चस्पा किया गया है। अब कांवड़ मार्ग पर बने रेस्टोरेंट, ढाबों के बाहर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का स्टीकर लगाया जा रहा है। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर शिकायत भी कर सकेंगे।

कांवड़ मार्ग के रेस्टोरेंट ढाबों पर लगे क्यूआर कोड

बागपत। कांवड़ यात्रा में खाद्य सुरक्षा को लेकर मार्ग पर सभी रेस्टोरेंट होटल पर लाइसेंस चस्पा कराए जा चुके हैं। वहीं अब कांवड़ मार्ग पर बने रेस्टोरेंट, ढाबे, दुकानों के बाहर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का स्टीकर लगाया जा रहा है। इस पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद दुकान का पंजीयन नंबर डालते ही नाम पते सहित पूरी जानकारी सामने होगी। संतुष्टि न होने पर ग्राहक दुकानदार की शिकायत भी कर सकेंगे। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में एफएसएसएआई की ओर से फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के स्टीकर रेस्टोरेंट ढाबों आदि पर लगाने के निर्देश जारी किए है। इसके चलते खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अधिकांश स्थानों पर एप वाले यह स्टीकर लगा दिए हैं। बिनौली, भड़ल, दाहा, बरनावा, बड़ौत समेत अन्य सभी कांवड़ मार्गो पर संचालित रेस्टारेंट के बाहर स्टीकर लगाए जा रहे है। जिसमें पंजीकरण नंबर, प्रतिष्ठान का नाम, मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा स्टीकर पर दो क्यूआर कोड हैं। एक एंड्रॉयड और दूसरा एप्पल मोबाइल के लिए है। कोड स्कैन करने पर विभाग का ऐप खुल जाएगा। दुकानदार का पंजीयन नंबर डालते ही उसकी पूरी जानकारी ग्राहक के मोबाइल पर आ जाएगी। इसके अलावा शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। वहीं, अगर, ग्राहक को रेस्टोरेंट की व्यवस्था ठीक नहीं लगती, साफ-सफाई नहीं है, रेट ज्यादा लगा रहा है, तो ऐप के जरिए शिकायत की जा सकेगी。

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कोट-

सभी कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट, ढाबे आदि पर बाहर ही लाइसेंस के बराबर में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का स्टीकर लगाया जा रहा है। क्यूआर कोड से ग्राहक अपना फीडबैक दे सकेगा। कमी पर जांच होगी। -डीपी सिंह, सहायक खाद्य आयुक्त

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सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
कांवड़ यात्रा में खाद्य सुरक्षा को लेकर मार्ग पर सभी रेस्टोरेंट होटल पर लाइसेंस चस्पा कराए गए हैं और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का स्टीकर लगाया जा रहा है।

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