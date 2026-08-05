श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 65 नमूनों में 8 मिले मिलावटी

देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को शहर एवं जसीडीह क्षेत्र के विभिन्न होटल, भोजनालय, मिष्ठान भंडार और खाद्य प्रतिष्ठानों में व्यापक जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 65 खाद्य नमूनों की त्वरित जांच की गई, जिसमें आठ नमूने मिलावटी पाए गए। इसके बाद मौके पर ही आठ किलोग्राम छोला नष्ट कराया गया। वहीं, रेलवे के माध्यम से देवघर लाई जा रही लगभग 100 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा की खेप को भी वापस करा दिया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जसीडीह कांवरिया भोजनालय, मुन्नीलाल मिष्ठान भंडार, कृष्णा स्वीट्स, भोले भोजनालय, गणेश मिष्ठान, हरिलाल भोजनालय, महादेव भोजनालय, होटल रमेश कुल्फी, आरपीएफ कैंटीन, अमन एजेंसी, जनता होटल, राजेश होटल, देशबंधु होटल, होटल पाम ट्री इन, सुरुचि रेस्टोरेंट, होटल आशा इन तथा उत्तम गुपचुप टिकिया समेत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) के माध्यम से दाल, चटनी, अचार, मिर्च, हल्दी, छोला, आलू भुजिया, आलू टिकिया एवं सब्जी सहित कुल 65 खाद्य नमूनों की ऑन-द-स्पॉट जांच की गई। जांच के दौरान आठ नमूनों में स्टार्च एवं मेटानिल येलो जैसे मिलावटी तत्व पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग आठ किलोग्राम मिलावटी छोला नष्ट कराया तथा संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी। अभियान के दौरान विभाग को सूचना मिली कि बिहार के झाझा और किऊल मार्ग से रेलवे के जरिए देवघर के लिए संदिग्ध पेड़ा की खेप भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर जसीडीह जंक्शन पर जांच की गई। प्राथमिक जांच में पेड़ा की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर रेलवे प्रशासन के सहयोग से करीब 100 किलोग्राम पेड़ा की पूरी खेप तत्काल वापस करा दी गई। बताया गया कि यह खेप रौशन कुमार एवं गुड़िया देवी के नाम से भेजी गई थी। इस कार्रवाई से संभावित मिलावटी पेड़ा की बाजार में आपूर्ति पर रोक लग गई। वहीं, मेधा डेयरी, देवघर में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की भी जांच की गई। यूरिया एवं डिटर्जेंट की जांच में सभी नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए। निरीक्षण के दौरान डेयरी परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का हर हाल में पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेला अवधि के दौरान निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण या बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।