खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी

चंदौली। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं डीएम चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर आगामी सावन माह एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया रहा है। ताकि कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके। इस क्रम में बुधवार को सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन में स्थित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से सूजी, गेहूं का आटा, गेहूं का दलिया, बेसन, सत्तू एवं मैदा के नमूने लिए।

वहीं बिंदु एग्रो इंडस्ट्रीज से निर्मित किए जा रहे मक्का की सूजी एवं मक्का के आटे के सैंपल लिया। सभी खाद्य नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत नेशनल हाईवे पर स्थित सभी होटलों एवं ढाबों का भी निरीक्षण किया गया। टीम ने सभी ढाबा एवं होटल संचालकों को चेताया कि उच्च स्तर की साफ-सफाई व्यवस्था रखी जाए। सावन माह के दौरान किसी भी प्रकार के नॉनवेज (मांसाहारी) खाद्य पदार्थों की बिक्री कतई न की जाए। टीम ने ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए होटलों एवं ढाबों के प्रमुख स्थानों पर फीडबैक एवं शिकायत स्टीकर चिपकाए। इन स्टीकर के माध्यम से ग्राहक दी गई जानकारी के आधार पर सीधे अपनी शिकायत या संतुष्टि का फीडबैक दर्ज करा सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल निवास त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रणधीर सिंह यादव आदि उपस्थित रहे।