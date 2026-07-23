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मिलावट रोकने को बनी समिति ने सालभर में एक भी बैठक नहीं की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बिहार में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में जिला परामर्शदात्री समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि अब हर जिले में साल में कम से कम तीन बैठकें आयोजित करनी होंगी।

मिलावट रोकने को बनी समिति ने सालभर में एक भी बैठक नहीं की

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। तीज-त्योहार और होली-दिवाली पर मिलावट के खिलाफ सजावटी कार्रवाई पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने गहरी नाराजगी जतायी है। प्राधिकरण की समीक्षा में सामने आया है कि बिहार में मुजफ्फरपुर समेत प्रत्येक जिले में गठन के बावजूद जिला परामर्शदात्री समिति की एक भी बैठक नहीं की गई। परामर्शदात्री समिति जमाखोरी के अलावा खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करती है।

नई दिल्ली की बैठक

नई दिल्ली में बीते दिनों भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सलाहकार परिषद की बैठक हुई। इसमें जमाखोरी और मिलावट के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। बिहार के संबंध में प्राधिकरण को पता चला कि बीते वर्ष सूबे के किसी भी जिले में परामर्शदात्री समिति की एक भी बैठक तक नहीं हुई है। प्राधिकरण ने इस पर नाराजगी जतायी। प्राधिकरण ने कहा कि मिलावट पर रोकथाम और कार्रवाई के लिए समिति की बैठक साल में दो बार करने का प्रावधान है। हैरानी की बात है कि किसी भी जिले में पूरे वर्ष एक भी बैठक नहीं हुई।

बैठकों की संख्या में वृद्धि

अब साल में तीन बैठकें करने का निर्देश

प्राधिकरण ने प्रावधान में संशोधन करते हुए कहा है कि अब हर जिले में परामर्शदात्री समिति की साल में कम से कम तीन बैठकें करना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने सभी जिलों के डीएम से परामर्शदात्री समिति की साल में तीन बैठकें करने और लिए गए निर्णयों से सरकार को अवगत कराने का आदेश जारी किया है।

समिति की संरचना

समिति के डीएम अध्यक्ष, सीएस उपाध्यक्ष

जमाखोरी और मिलावट पर रोक के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति गठित है। समिति में डीएम बतौर अध्यक्ष शामिल होते हैं, जबकि सिविल सर्जन समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इन दोनों के अलावा समिति में एक पुलिस अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति अधिकारी, एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नॉजिस्ट ऑफ इंडिया द्वारा नामित सदस्य, आईएमए, आईडीए या एनएसआईआर के नामित सदस्य, सीआईआई या फिक्की के नामित सदस्य व जिला उपभोक्ता संगठन के दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

जानकारी की कमी

आपूर्ति अधिकारी बोले, हमें पता नहीं

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति में शामिल अधिकारी को भी कमेटी के बारे में जानकारी नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) संजीव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी समिति की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। जब उन्हें बताया गया कि डीएसओ होने की हैसियत से आप भी समिति के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, तब भी उन्होंने अनभिज्ञता जताई और इस बारे में विभागीय संचिका का अवलोकन करने के बाद कुछ वक्तव्य देने की बात कही।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने क्यों नाराजगी जताई?
प्राधिकरण ने बिहार में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई है क्योंकि मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में जिला परामर्शदात्री समिति की एक भी बैठक नहीं हुई।

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