सात खाद्य नमूने फेल, बर्फ-आइसक्रीम और दूध समेत कई उत्पादों में खामियां
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के जुलाई में लिए गए नमूनों की जांच में सात उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें एक मिथ्याछाप और छह अधोमानक पाए गए। विभाग ने संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की है। लोगों से गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ खरीदने की अपील की गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर जुलाई में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में सात उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। जांच में एक उत्पाद मिथ्याछाप तथा छह उत्पाद अधोमानक पाए गए हैं। विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयोगशाला से मिली जांच रिपोर्ट के मुताबिक चन्दौसी स्थित मैसर्स विष्णु नारायण गिरजा नन्दन की ओर से बिक्री किया जा रहा ताज गोल्ड ब्रांड इंटरएस्टरिफाइड वनस्पति मिथ्याछाप पाया गया। जांच में उत्पाद की लेबलिंग व फैट संबंधी विवरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिला।
यह उत्पाद अलीगढ़ की एक डेयरी फूड कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हयातनगर निवासी चमन कुमार की आइसकैंडी, इक्तेदार मोहम्मद खान की आइसक्रीम, संभल के मोहम्मद जावेद के भैंस का दूध, मोहम्मद सुफयान के मिश्रित दूध, बदायूं निवासी अली दराज के आइसक्रीम घोल तथा गुनौर के कृष्ण गुप्ता की कुल्फी के नमूने अधोमानक पाए गए। सहायक खाद्य आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इन उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कम पाई गई है। संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद आगे2की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही लोगों से विश्वसनीय तथा मानकयुक्त खाद्य पदार्थ खरीदने तथा मिलावट की सूचना तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को देने की अपील की जा रही है।
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