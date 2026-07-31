रंग मिला अनार, सड़ा मैंगो पल्प नष्ट, जूस कॉर्नर व मटन शॉप बंद
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राजधानी में बड़े अभियान की शुरुआत की। निरीक्षण में 40 किलो खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई और कई दुकानों को बंद कराया गया। जनता को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शुक्रवार को राजधानी के कांवड़ मार्गों पर बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान चिनहट स्थित इमरान जूस कॉर्नर में कृत्रिम रंग मिले अनार के दाने और सड़ा-गला मैंगो पल्प मिलने पर करीब 40 किलो खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कराई गई, जबकि गंभीर अनियमितताएं मिलने पर प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। वहीं, अनौरा कला स्थित मटन जंक्शन को वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई करते हुए संचालन बंद करा दिया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने सुल्तानपुर रोड, मोहनलालगंज, चिनहट, बीबीडी, अनौरा कला, मटियारी और भिठौली-टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में 70 से अधिक होटल, ढाबों, स्वीट शॉप, मीट शॉप और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
अभियान के दौरान 59 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड काली मिर्च पाउडर, अखाद्य गुलाबरी और सेंट भी बरामद हुए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। कांवड़ मार्ग को मांस, मछली और अंडा मुक्त रखने के शासन के निर्देशों के तहत खुले में नॉनवेज और अंडों की बिक्री कर रहे कई दुकानदारों की बिक्री तत्काल बंद कराई गई। चिकन और मटन विक्रेताओं को श्रावण माह तक खुले में बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी गई। विभाग ने अभियान के दौरान 200 से अधिक खाद्य कारोबारियों और आम लोगों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, लाइसेंस और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही 70 से अधिक प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के स्टीकर भी लगाए गए।
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