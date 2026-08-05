आटा मिलों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, नमूना जांच को भेजा
बस्ती में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों पर कार्रवाई तेज की है। मंगलवार को आटा मिलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक मिल से आटे का नमूना प्रयोगशाला के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने मिल संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की चेतावनी दी है।
बस्ती। खाद्य पदार्थों में मिलावट और अशुद्धियों की शिकायतों को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को विभाग की टीम ने प्लास्टिक कॉम्पलेक्स क्षेत्र में संचालित आटा मिलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तीन आटा मिलों की जांच की गई और एक मिल से आटे का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जिला अभिहित अधिकारी चितरंजन सिंह की अगुवाई में हुई कार्रवाई के दौरान टीम ने मिलों में आटे की गुणवत्ता और साफ-सफाई समेत अन्य मानकों की जांच की। अधिकारियों ने मिल संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।
साथ ही नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला अभिहित अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि आटे में अशुद्धियों और मिलावट की शिकायतों को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए टीम गठित कर विभिन्न आटा मिलों का निरीक्षण और नमूना संग्रहण किया जा रहा है। मंगलवार को तीन मिलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक मिल से आटे का नमूना लिया गया है। नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव और नरेश कुमार तिवारी शामिल रहे।
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