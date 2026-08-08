खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 24 दुकानों प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुनवाई 13 को
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों के नमूने रांची में स्थित लेबोरेटरी में असफल रहे, जिसके कारण एडीसी सह न्याय निर्णयन पदाधिकारी के पास सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 24 दुकानों और प्रतिष्ठानों के संचालकों के खिलाफ एडीसी सह न्याय निर्णयन पदाधिकारी करेंगे। 13 अगस्त को यह सुनवाई रखी गई है। इन दुकानों और प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ के नमूने रांची स्थित लेबोरेटरी की जांच में फेल हो गए थे। इसके आलोक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की ओर से न्याय निर्णयन पदाधिकारी के पास कार्रवाई के लिए आवेदन अग्रसारित किए गए थे। जिन खाद्य पदार्थ की जांच की गई थी उनमें मुख्य रूप से पनीर, लड्डू सहित अनेक प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं।
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