बच्चों की उल्टी के दो नमूनों में मिला वैक्टीरिया

ललितपुर। अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बीमार पड़ने की घटना में खाद्य पदार्थों के बाद उल्टी की माइक्रोबायोलाजिकल जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें एक ऐसे वैक्टीरिया की मौजूदगी मिली है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, घबराहट होती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट से प्रशासन को जल्द ही अवगत कराएंगे। बीते जुलाई माह में धौर्रा ग्राम पंचायत स्थित अटल आवासीय विद्यालय में दोपहर के समय भोजन करने के बाद एक-एक करके कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। बच्चों को पेट में दर्द, उल्टी, घबराहट की शिकायत हुई थी। गुजरते समय के साथ बीमार बच्चों की संख्या बढ़ते ही डीएम के निर्देश पर जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डा. देशराज को गहनता से जांच के लिए अटल आवासीय विद्यालय भेजा गया था। उन्होंने विद्यालय जाकर बेहद बारीकी से जांच की और बच्चों की सेहत बिगाड़ने वाले वैक्टीरिया का पता लगाने के लिए उन्होंने बच्चों की उल्टी और पानी के दो-दो नमूने लिए। इसके अलावा मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने भी बच्चों की उल्टी के चार नमूने भरे थे। इन सभी नमूनों को परीक्षण के लिए विशेष वाहक के हाथों किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा गया। कई दिन पहले पानी की रिपोर्ट आ गयी थी। जिसमें किसी तरह का कोई वैक्टीरिया नहीं मिला था। उल्टी के सभी नमूनों की जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेडिकल कालेज से भेजे गए चार नमूनों की माइक्रोबायोलाजिकल जांच में कोई भी वैक्टीरिया नहीं मिला जबकि अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा से लिए गए दो नमूनों में वैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। उल्टी में मौजूद मिले इस वैक्टीरिया से उल्टी, घबराहट, चक्कर, पेटदर्द की शिकायत होती है। निर्धारित औपचारिकताओं के बाद यह रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस संबंध में जिला महामारी रोग विशेषज्ञ ने बताया कि प्रयोगशाला से आई उल्टी की जांच रिपोर्ट में एक वैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। ऐसा अनुमान है कि इसी वैक्टीरिया के इंफेक्शन से बच्चे बीमार पड़े होंगे。