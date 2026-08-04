बच्चों की उल्टी के दो नमूनों में मिला वैक्टीरिया
ललितपुर के अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में छात्रों के बीमार होने की घटना में खाद्य पदार्थों की जांच में एक वैक्टीरिया पाया गया है। इस वैक्टीरिया के कारण पेट दर्द और उल्टी हो सकती है। रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी जाएगी। छात्रों का उपचार मेडिकल कॉलेज में किया गया था।
ललितपुर। अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बीमार पड़ने की घटना में खाद्य पदार्थों के बाद उल्टी की माइक्रोबायोलाजिकल जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें एक ऐसे वैक्टीरिया की मौजूदगी मिली है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, घबराहट होती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट से प्रशासन को जल्द ही अवगत कराएंगे। बीते जुलाई माह में धौर्रा ग्राम पंचायत स्थित अटल आवासीय विद्यालय में दोपहर के समय भोजन करने के बाद एक-एक करके कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। बच्चों को पेट में दर्द, उल्टी, घबराहट की शिकायत हुई थी। गुजरते समय के साथ बीमार बच्चों की संख्या बढ़ते ही डीएम के निर्देश पर जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डा. देशराज को गहनता से जांच के लिए अटल आवासीय विद्यालय भेजा गया था। उन्होंने विद्यालय जाकर बेहद बारीकी से जांच की और बच्चों की सेहत बिगाड़ने वाले वैक्टीरिया का पता लगाने के लिए उन्होंने बच्चों की उल्टी और पानी के दो-दो नमूने लिए। इसके अलावा मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने भी बच्चों की उल्टी के चार नमूने भरे थे। इन सभी नमूनों को परीक्षण के लिए विशेष वाहक के हाथों किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा गया। कई दिन पहले पानी की रिपोर्ट आ गयी थी। जिसमें किसी तरह का कोई वैक्टीरिया नहीं मिला था। उल्टी के सभी नमूनों की जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेडिकल कालेज से भेजे गए चार नमूनों की माइक्रोबायोलाजिकल जांच में कोई भी वैक्टीरिया नहीं मिला जबकि अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा से लिए गए दो नमूनों में वैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। उल्टी में मौजूद मिले इस वैक्टीरिया से उल्टी, घबराहट, चक्कर, पेटदर्द की शिकायत होती है। निर्धारित औपचारिकताओं के बाद यह रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस संबंध में जिला महामारी रोग विशेषज्ञ ने बताया कि प्रयोगशाला से आई उल्टी की जांच रिपोर्ट में एक वैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। ऐसा अनुमान है कि इसी वैक्टीरिया के इंफेक्शन से बच्चे बीमार पड़े होंगे。
वैक्टीरिया का श्रोत जानने की चुनौती
ललितपुर। 16 जुलाई को दोपहर का भोजन करने के बाद अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में एक सैकड़ा से अधिक छात्र-छात्राओं की तबीयत बिगड़ गयी थी। इस घटना से विभागीय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। आनन फानन में बच्चों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया और विद्यालय में भी स्वास्थ्य टीम ने बड़ी संख्या में बच्चों का इलाज किया था। बच्चों की तबीयत होने के कारण जानने के लिए खाद्य सामग्री के साथ पानी और उल्टी के भी नमूने लिए गए थे। खाद्य सामग्री व पानी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी, अब उल्टी की भी रिपोर्ट मिल गयी है। जिसमें एक वैक्टीरिया मिला है। अब यह वैक्टीरिया किस प्रकार बच्चों के पेट में पहुंचा, इसका पता लगाना आवश्यक हो गया है।
सोयाबीन तेल, बेसन, दही के नमूने फेल
ललितपुर। अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में पढ़ने वाले बच्चों का भोजन पकाने में इस्तेमाल खाद्य सामग्री सोयाबीन तेल, सोयाबीन के तेल के अलावा बेसन और दही के नमूने अधोमानक पाए गए थे। सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड टू ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजने के साथ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी।
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