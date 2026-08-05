फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट देवघर में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, निरंतर सीखने और व्यावसायिक दक्षता के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों को आतिथ्य उद्योग में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई।

फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट देवघर में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत व परिचय कार्यक्रम

फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट देवघर में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत एवं परिचय कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. नृपेन्द्र सिंह लिंगवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत स्मृति चिह्न भेंट कर किया। मौके पर एडजंक्ट फैकल्टी अर्घ्य चक्रवर्ती (भूतपूर्व प्राचार्य होटल प्रबंधन संस्थान, गुरदासपुर), होटल ग्रैंड सोना के निदेशक देवशक्ति तथा होटल इंपीरियल हाइट्स के एक्जीक्यूटिव शेफ निलेश विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान आतिथ्य एवं शिक्षा जगत से जुड़े प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के प्रेरणादायी वीडियो संदेश प्रदर्शित की।

जिसमें सौरव मित्रा लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, डॉ. प्रो. ताहिर सूफी यूनिवर्सिडैड डी लास अमेरिकास पुएब्ला, मेक्सिको, डॉ. विनय राणा डीन, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय तथा मेडोरा मोरकास लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट, गोवा के संदेश शामिल थे। सभी वक्ताओं ने विद्यार्थियों को अनुशासन, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, व्यावसायिक दक्षता तथा उत्कृष्ट सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विद्यार्थियों के प्रेरणादायक वीडियो संदेशों का प्रदर्शन किया गया। जिनमें शेफ द्रिगमा पंवार होटल रोजिएट, नई दिल्ली, शेफ सूरज राणा तथा शेफ सुमन राजपूत (दोनों आईटीसी रॉयल बंगाल, कोलकाता) के संदेश विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए नवप्रवेशी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी。

आतिथ्य उद्योग में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की दी गई जानकारी :- संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. नृपेन्द्र सिंह लिंगवाल ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए संस्थान की शिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली, अनुशासन तथा आतिथ्य उद्योग में उपलब्ध रोजगार के व्यापक अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से समर्पण, अनुशासन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन कर सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सीखने की भूख वैसी ही होनी चाहिए जैसे जीवित रहने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है। सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ने के लिए सीखने की लालसा, ज्ञान अर्जन, निरंतर अभ्यास एवं अनुशासन आवश्यक है।

निरंतर अभ्यास एवं सीखने की भावना बनाए रखने की दी गई प्रेरणा :- होटल ग्रैंड सोना के निदेशक देवशक्ति ने आतिथ्य उद्योग में उपलब्ध असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सफलता का आधार केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि ईमानदारी, समयपालन, विनम्र व्यवहार तथा सेवा भाव भी है। होटल इंपीरियल हाइट्स के एक्जीक्यूटिव शेफ निलेश ने विद्यार्थियों को उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली, कार्य संस्कृति, गुणवत्ता, स्वच्छता, अनुशासन तथा व्यवहार-कुशलता के महत्व से अवगत कराया और निरंतर अभ्यास एवं सीखने की भावना बनाए रखने की प्रेरणा दी। एडजंक्ट फैकल्टी अर्घ्य चक्रवर्ती ने अपने व्यावसायिक अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद कौशल तथा कठिन परिश्रम के महत्व को समझाते हुए लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी और कहा कि जिस भी पेशे में हों, उसमें गौरान्वित महसूस करना चाहिए। अंत में वरिष्ठ व्याख्याता अनुपम आलोक ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का सफल समन्वयन व्याख्याता डॉ. श्वेता नृपेन्द्र लिंगवाल ने किया। प्रशासनिक सह लेखा पदाधिकारी सुरोजीत नमाता तथा सहायक व्याख्याता खिलेश पटेल का भी सराहनीय योगदान रहा।