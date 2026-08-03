14 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान

मधुबनी। टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की फूड बास्केट योजना राहत का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। अब तक 1262 टीबी मरीजों को फूड बास्केट उपलब्ध कराई गई है। इससे मरीजों को आवश्यक पोषण मिलने के साथ नियमित इलाज जारी रखने में भी मदद मिल रही है।

मधुबनी। टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की फूड बास्केट योजना राहत का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। उपचार के दौरान दवाओं के साथ पौष्टिक आहार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिले में अब तक 1262 टीबी मरीजों को फूड बास्केट उपलब्ध कराई गई है। इससे मरीजों को आवश्यक पोषण मिलने के साथ नियमित इलाज जारी रखने में भी मदद मिल रही है। सीडीओ डॉ. जी. एम. ठाकुर ने बताया कि टीबी का उपचार छह माह या उससे अधिक समय तक चलता है। ऐसे में पौष्टिक भोजन रोग से उबरने के लिए बेहद जरूरी होता है। फूड बास्केट मिलने से जरूरतमंद परिवारों का आर्थिक बोझ कम हो रहा है और मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने में सहायता मिल रही है。

टीबी उन्मूलन अभियान डीपीसी पंकज कुमार ने बताया कि टीबी उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा 100 दिवसीय विशेष अभियान अब 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अभियान के दूसरे चरण में 2 जुलाई से 31 जुलाई के बीच जिले के 4,58,462 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। जांच के दौरान 551 संभावित मरीजों की पहचान हुई है, जिनकी आगे की जांच और उपचार की प्रक्रिया जारी है।

फूड बास्केट वितरण जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा ने बताया कि फूड बास्केट वितरण में निक्षय मित्रों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाजसेवियों का सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन घटना, रात में पसीना आना या बलगम में खून आने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में नि:शुल्क जांच कराएं। समय पर जांच, नियमित दवा और पौष्टिक आहार से टीबी का पूर्ण इलाज संभव है।