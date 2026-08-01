15 टीबी मरीजों में फूड बास्केट वितरित

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को पुपरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 यक्ष्मा मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को बेहतर पोषण और उपचार उपलब्ध कराना है। डॉ कफील अख्तर ने टीबी उन्मूलन के लिए समाज की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

पुपरी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी में 15 यक्ष्मा (टीबी) मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। निक्षय मित्र के रूप में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह उपाधीक्षक डॉ कफील अख्तर, वरीय लिपिक अतुल कुमार एवं रेडक्रॉस सदस्य मो शाकीर हुसैन, बीएचएम समीर भारती ने मरीजों को पोषण सामग्री उपलब्ध कराई। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करना है。

टीबी उन्मूलन के लिए समाज की भागीदारी इस अवसर पर डॉ कफील अख्तर अंसारी ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने भविष्य में भी अधिक से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें न्यूट्रीशनल सपोर्ट उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया।

टीबी जागरूकता एवं खोज अभियान कार्यक्रम में बीएचएम ने बताया कि पुपरी में 2 जुलाई से 14 अगस्त तक 100 दिवसीय विशेष टीबी जागरूकता एवं खोज अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 38000 से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 1700 से अधिक व्यक्तियों का एक्स-रे तथा 300 से अधिक लोगों की सीबी-नैट जांच कराई गई है। जांच के दौरान 05 नए यक्ष्मा रोगियों की पहचान की गई है, जिनका नियमित उपचार राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी है।

स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति कार्यक्रम में एसटीएस मो शाकीर हुसैन, एसटीएलएस आशीष कुमार, चन्दन कुमार, केटीएस दीपक कुमार, डीईओ शम्भू चौरसिया, आरोग्य मित्र कृष्ण नंदन प्रसाद, दिलीप राम, मोहन पासवान सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।