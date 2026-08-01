Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

15 टीबी मरीजों में फूड बास्केट वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को पुपरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 यक्ष्मा मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को बेहतर पोषण और उपचार उपलब्ध कराना है। डॉ कफील अख्तर ने टीबी उन्मूलन के लिए समाज की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

15 टीबी मरीजों में फूड बास्केट वितरित

पुपरी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी में 15 यक्ष्मा (टीबी) मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। निक्षय मित्र के रूप में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह उपाधीक्षक डॉ कफील अख्तर, वरीय लिपिक अतुल कुमार एवं रेडक्रॉस सदस्य मो शाकीर हुसैन, बीएचएम समीर भारती ने मरीजों को पोषण सामग्री उपलब्ध कराई। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करना है。

टीबी उन्मूलन के लिए समाज की भागीदारी

इस अवसर पर डॉ कफील अख्तर अंसारी ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने भविष्य में भी अधिक से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें न्यूट्रीशनल सपोर्ट उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया।

टीबी जागरूकता एवं खोज अभियान

कार्यक्रम में बीएचएम ने बताया कि पुपरी में 2 जुलाई से 14 अगस्त तक 100 दिवसीय विशेष टीबी जागरूकता एवं खोज अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 38000 से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 1700 से अधिक व्यक्तियों का एक्स-रे तथा 300 से अधिक लोगों की सीबी-नैट जांच कराई गई है। जांच के दौरान 05 नए यक्ष्मा रोगियों की पहचान की गई है, जिनका नियमित उपचार राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी है।

स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में एसटीएस मो शाकीर हुसैन, एसटीएलएस आशीष कुमार, चन्दन कुमार, केटीएस दीपक कुमार, डीईओ शम्भू चौरसिया, आरोग्य मित्र कृष्ण नंदन प्रसाद, दिलीप राम, मोहन पासवान सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुपरी में किस अभियान के तहत फूड बास्केट का वितरण किया गया?
पुपरी में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत फूड बास्केट का वितरण किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News Pupri
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।