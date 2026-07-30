कमजोर बच्चों पर रहेगा शिक्षकों का विशेष फोकस
बेसिक स्कूलों में कमजोर बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाएंगे शिक्षककमजोर बच्चों पर रहेगा शिक्षकों विशेष फोकसकमजोर बच्चों पर रहेगा शिक्षकों विशेष फोकसकमजोर बच्च
हाथरस: परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों पर अब विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। प्रतिदिन अतिरिक्त समय कमजोर बच्चों को दिया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके लिए शासन स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे है। हर साल करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। पिछले कई सालों से बच्चों को डिजिटल शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। समय समय पर निरीक्षण करके अधिकारियों के स्तर से निरीक्षण करके विद्यालयों में छात्र छात्राओं का शैक्षिक स्तर परखा जाता है। अब परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। कमजोर बच्चों को चिन्हित किए जाने के बाद उन्हें बीस मिनट तक अतिरिक्त पढ़ाया जाएगा। जिससे कि कमजोर छात्र भी आगे मेहनत करके होशियार बच्चों की श्रेणी में शामिल हो सके.
तीन चरणों में सिमटी आरटीई योजना
गरीब व असहाय परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके लिए आरटीई योजना के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी व कक्षा एक में प्रवेश दिलाये जाने का प्रावधान है। पिछले साल चार चरणों में योजना को संचालित किया गया। इस बार तीन चरणों में भी योजना को पूरा कर दिया गया। शासन ने इस बार तीन चरणों के तहत प्रवेश विद्यार्थियों के सुनिश्चित कराये। जबकि तमाम अभिभावक चौथे चरण का इंतजार कर रहे थे।
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