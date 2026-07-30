कमजोर बच्चों पर रहेगा शिक्षकों का विशेष फोकस

हाथरस: परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों पर अब विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। प्रतिदिन अतिरिक्त समय कमजोर बच्चों को दिया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके लिए शासन स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे है। हर साल करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। पिछले कई सालों से बच्चों को डिजिटल शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। समय समय पर निरीक्षण करके अधिकारियों के स्तर से निरीक्षण करके विद्यालयों में छात्र छात्राओं का शैक्षिक स्तर परखा जाता है। अब परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है। कमजोर बच्चों को चिन्हित किए जाने के बाद उन्हें बीस मिनट तक अतिरिक्त पढ़ाया जाएगा। जिससे कि कमजोर छात्र भी आगे मेहनत करके होशियार बच्चों की श्रेणी में शामिल हो सके.