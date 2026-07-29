सीएम के दौरे का डर, कुपोषित बच्चों की निगरानी बढ़ी

फर्रुखाबाद, संवाददाता। मुख्यमंत्री का जनपद में संभावित दौरा है। इसको देखते हुये अफसर भी चौकन्ने हो गए हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अचानक निगरानी बढ़ा दी गयी है। इसमें संभव अभियान में चिन्हित सैम श्रेणी के बच्चों पर खासा फोकस है। संभव अभियान में चिन्हित किए गए बच्चों के फालोअप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो लापरवाही की जा रही है उसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आगाह किया है।

मुख्यमंत्री का दौरा

मुख्यमंत्री का कभी भी जनपद में दौरा लग सकता है। इसको लेकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर अचानक अफसरों की नींद टूट रही है। शासन की अहम योजना में शामिल संभव अभियान की लगातार पड़ताल की जा रही है। संभव अभियान में बच्चों, किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार पर विशेष जोर है और इसमें आईसीडीएस के अलावा स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा और नगर निकाय की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गयी है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे के पहले 1000 दिनों पर फोकस रहेगा। 0 से 5 वर्ष तक के सैम बच्चों को ई कवच पोर्टल पर दर्ज करते हुए सैम श्रेणी के बच्चों का नियमित फालोअप किए जाने और उसकी मानीटरिंग किए जाने के निर्देश हैं। इसके लिए बकायदा जवाबदेही भी तय की गयी है। इसी तरह से आशा के माध्यम से 6 माह तक के गंभीर और अल्प वजन वाले बच्चों की निगरानी को लेकर भी दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्साधिकारी और कार Personnel बच्चों के फालोअप को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जनपद में सैम श्रेणी के पोषण ट्रेकर एप पर जून 2025 में 449 बच्चे चिन्हित है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने मुख्य चिकित्साधिकारी को कड़े निर्देश दिए है कि संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी और कार Personnel को अपने स्तर से कड़े निर्देश जारी करें जिससे कि सैम श्रेणी के बच्चों का फालोअप अनिवार्य रूप से उसी दिन सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य में लापवाही नहीं होनी चाहिए।