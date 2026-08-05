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उत्तराखंड राज्य रोजगार पोर्टल के बारे में बताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर। राधेहरि महाविद्यालय में उत्तराखंड राज्य रोजगार पोर्टल के विकास के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया। इस दौरान माइक्रोसेव कंसल्टेंसी से अतु

उत्तराखंड राज्य रोजगार पोर्टल के बारे में बताया

काशीपुर। राधेहरि महाविद्यालय में उत्तराखंड राज्य रोजगार पोर्टल के विकास को लेकर फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों से रोजगार, कौशल विकास, इंटर्नशिप, करियर अवसरों और रोजगार पोर्टल से जुड़ी अपेक्षाओं व सुझावों पर चर्चा की गई। माइक्रोसेव कंसल्टेंसी से पहुंचे अतुल्य मिश्रा और तृषला बाफना ने विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी राय जानी। प्राचार्य प्रो. सुमिता श्रीवास्तव ने अध्ययन दल का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सहभागिता से तैयार होने वाला रोजगार पोर्टल राज्य के युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के समन्वयक डॉ. आकाश चंद्र मिश्रा ने अध्ययन दल के साथ महाविद्यालय में संचालित रोजगारपरक गतिविधियों और गुणवत्ता संवर्धन से जुड़े प्रयासों पर चर्चा की।

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