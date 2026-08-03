Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर तीन-तीन फीट पानी, रास्ता बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

उसहैत इलाके में गंगा में आई बाढ के बाद क्षेत्र सिमरिया दादू खाम गांव में लोगों से जानकारी लेते एडीएम वित्त महेंद्र श्रीवास्तव के साथ में दातागंज एसडीए

जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर तीन-तीन फीट पानी, रास्ता बंद

उसहैत, संवाददाता। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ प्रभावित गांवों के लोग परेशान हैं। गंगा पार के कई गांवों में पानी भर गया है। गंगा नदी के इस पार के गांव अहमदनगर बछौरा, भखरी, बेहटी, असमया रफतपुर के लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गिरावट शुरू हो गयी है। 24 घंटे के भीतर सात सेमी की जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है, लेकिन फिर भी गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से सात सेमी ऊपर चल रहा है। जिसके चलते स्थिति स्थिर है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से सदर, दातागंज, सहसवान तहसील क्षेत्र के 36 गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। उसहैत क्षेत्र के जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर से तीन-तीन फीट पानी बह रहा है, जिससे जटा, प्रेमी नगला, कमलैयापुर, जसवंत नगला, रैपुरा, कदम नगला को जाने वाला मार्ग बंद हो गया है।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी

प्रशासन की उपाय

इधर इस पार कमलूनगला, भखरी, बेहटी, असमयारफतपुर, अहमदनगर बछौरा,कोनका नगला और बल्ले नगला में खेतों तक चारों ओर पानी ही पानी है।मुख्य रास्तों तक पानी पहुंचने से आवागमन बाधित है। एसडीएम दातागंज विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जटा जाने वाली पुलिया पर लाल झंडे लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और तीन मोटर वोट लगा दी हैं। तीन मोटर वोट कल लगा दी जाएंगी। आपदा के मद्देनजर छह गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है। कानूनगो के नेतृत्व में लेखपाल राकेश कुमार सिंह, अखिल प्रताप सिंह, रामप्रताप सिंह को लगाया गया है। लेखपालों को बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची तैयार करने और पल-पल की रिपोर्ट देने को कहा है। अभी पानी और बढ़ने के चलते सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

प्रशासन ने बढ़ाई सर्तकता

जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्तकता बढ़ा दी है। डीएम ने बाढ़ को लेकर सदर, दातागंज, सहसवान एसडीएम को बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं।

एडीएम ने देखा बाढ़ क्षेत्र

एडीएम वित्त महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दातागंज एसडीएम विनोद कुमार सिंह के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सिमरिया दादूखाम, शेरपुर, मौसमपुर, जटा और अटेना घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम ने एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश दिये।

सामान्य प्रश्न

बाढ़ प्रभावित गांवों में कौन से गांव शामिल हैं?
गंगा नदी के इस पार के गांव अहमदनगर बछौरा, भखरी, बेहटी, असमया रफतपुर, और सदर, दातागंज, सहसवान तहसील क्षेत्र के 36 गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News Water Level
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।