जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर तीन-तीन फीट पानी, रास्ता बंद

उसहैत इलाके में गंगा में आई बाढ के बाद क्षेत्र सिमरिया दादू खाम गांव में लोगों से जानकारी लेते एडीएम वित्त महेंद्र श्रीवास्तव के साथ में दातागंज एसडीए

उसहैत, संवाददाता। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ प्रभावित गांवों के लोग परेशान हैं। गंगा पार के कई गांवों में पानी भर गया है। गंगा नदी के इस पार के गांव अहमदनगर बछौरा, भखरी, बेहटी, असमया रफतपुर के लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गिरावट शुरू हो गयी है। 24 घंटे के भीतर सात सेमी की जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है, लेकिन फिर भी गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से सात सेमी ऊपर चल रहा है। जिसके चलते स्थिति स्थिर है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से सदर, दातागंज, सहसवान तहसील क्षेत्र के 36 गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। उसहैत क्षेत्र के जटा जाने वाली पुलिया के ऊपर से तीन-तीन फीट पानी बह रहा है, जिससे जटा, प्रेमी नगला, कमलैयापुर, जसवंत नगला, रैपुरा, कदम नगला को जाने वाला मार्ग बंद हो गया है।

प्रशासन की उपाय इधर इस पार कमलूनगला, भखरी, बेहटी, असमयारफतपुर, अहमदनगर बछौरा,कोनका नगला और बल्ले नगला में खेतों तक चारों ओर पानी ही पानी है।मुख्य रास्तों तक पानी पहुंचने से आवागमन बाधित है। एसडीएम दातागंज विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जटा जाने वाली पुलिया पर लाल झंडे लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और तीन मोटर वोट लगा दी हैं। तीन मोटर वोट कल लगा दी जाएंगी। आपदा के मद्देनजर छह गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है। कानूनगो के नेतृत्व में लेखपाल राकेश कुमार सिंह, अखिल प्रताप सिंह, रामप्रताप सिंह को लगाया गया है। लेखपालों को बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची तैयार करने और पल-पल की रिपोर्ट देने को कहा है। अभी पानी और बढ़ने के चलते सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

प्रशासन ने बढ़ाई सर्तकता जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्तकता बढ़ा दी है। डीएम ने बाढ़ को लेकर सदर, दातागंज, सहसवान एसडीएम को बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं।

एडीएम ने देखा बाढ़ क्षेत्र एडीएम वित्त महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दातागंज एसडीएम विनोद कुमार सिंह के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सिमरिया दादूखाम, शेरपुर, मौसमपुर, जटा और अटेना घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम ने एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश दिये।