Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पैरडीह में एकदिवसीय धरना, सात दिन में समाधान नहीं तो रेल ट्रैक जाम की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

गोड्डा जिले के पैरडीह में रेलवे द्वारा निर्मित अंडरपास पहली बारिश में ही समस्या का शिकार हो गया है। अंडरपास में 7-8 फीट पानी भरने से गांवों का आवागमन ठप हो गया। ग्रामीणों ने धरना देकर रेलवे और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।

पैरडीह में एकदिवसीय धरना, सात दिन में समाधान नहीं तो रेल ट्रैक जाम की चेतावनी

गोड्डा, संवाद सूत्र। गोड्डा जिले के पैरडीह के समीप रेलवे द्वारा निर्मित अंडरपास पहली ही बारिश में अपनी उपयोगिता पर सवालों के घेरे में आ गया है। सोमवार व मंगलवार रात हुई बारिश के बाद अंडरपास में करीब सात से आठ फीट तक पानी भर गया, जिससे पैरडीह, तेतरिया, बरन समेत आधा दर्जन गांवों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। हालात ऐसे बन गए कि ग्रामीणों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों, किसानों और दैनिक मजदूरों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस समस्या को लेकर बुधवार को यूथ कांग्रेस और प्रभावित ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास के समीप एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारियों ने रेलवे और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर स्थायी समाधान नहीं किया गया तो गोड्डा-हंसडीहा रेलखंड पर रेल चक्का जाम कर व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी。

ये भी पढ़ें:Godda News: पैरडी अंडरपास के समीप ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन

तीन वर्षों से झेल रहे हैं आवागमन की समस्या

ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे यार्ड के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही पैरडीह और आसपास के गांवों के लोगों के लिए आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। पहले जिस रास्ते से लोग आसानी से आ जा सकते थे, वह रेलवे परियोजना के कारण बाधित हो गया। इसके बाद से लगातार ग्रामीण रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण की मांग करते रहे हैं। पिछले चार वर्षों में कई बार आवेदन, ज्ञापन और प्रदर्शन किए गए, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब दो से तीन वर्ष पूर्व ग्रामीणों के लगातार विरोध के बाद रेलवे अधिकारियों, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक आमसभा आयोजित की गई थी। उस बैठक में तत्काल राहत के तौर पर अंडरपास टनल निर्माण कराने तथा भविष्य में जिला प्रशासन के सहयोग से रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि टनल बनने के बाद लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो आरओबी निर्माण की दिशा में कोई प्रगति हुई और न ही अंडरपास में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई।

पहले भी कर चुके हैं आंदोलन

ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को उठाया गया है। इससे पहले भी ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के समीप प्रदर्शन किया था तथा गोड्डा रेलवे स्टेशन पहुंचकर मालदा मंडल के डीआरएम, स्टेशन मास्टर और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया था। उस समय भी जल्द समाधान का आश्वासन मिला, लेकिन धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिखा। आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

धरना में उठीं तीन प्रमुख मांगें

बुधवार को आयोजित धरना-प्रदर्शन में ग्रामीणों और यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, अंडरपास में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था की जाए। दूसरी, टनल के भीतर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए ताकि रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह रही कि प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए तथा जल्द से जल्द रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण शुरू किया जाए।

रेल ट्रैक जाम की चेतावनी

धरना में शामिल ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि सात दिनों के भीतर जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और आरओबी निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो गोड्डा-हंसडीहा रेलखंड पर रेल परिचालन रोकने के लिए बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब ग्रामीण और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा。

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने धरना क्यों दिया?
ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास के समीप धरना दिया क्योंकि बारिश में अंडरपास में पानी भर जाने के कारण आवागमन ठप हो गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।