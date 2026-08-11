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बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी, मुश्किलों में फंस रही जिंदगानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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हरिद्वार और बिजनौर में गंगा का जल स्तर बढ़ने से पटियाली के 12 गांवों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। नरौरा बैराज से छोड़े गए 124,000 क्यूसेक पानी के चलते ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे रात में अंधेरा हो जाता है।

बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी, मुश्किलों में फंस रही जिंदगानी

हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से गंगा में छोड़े जा रहे पानी में भले ही कमी आई है। पटियाली के बाढ़ प्रभावित दर्जनभर गांवों में ग्रामीणों की दिक्कतें कम नहीं हो रही है। नरौरा से छोड़े गए एक लाख 24 हजार क्यूसेक पानी के बाद मंगलवार को नदी के जलस्तर में पांच सेंटीमीटर की और वृद्धि हुई है। मंगलवार की सुबह नरौरा बैराज से गंगा में छोड़ा गया एक लाख 24 हजार क्यूसेक पानी शाम से ही गंगा में बहना शुरू हो गया है। पटियाली के गांव मूजखेड़ा, नगला हंसी, नगला नरपत, नगला दीपी आदि गांवों में गंगा का पानी ओवर फ्लो होकर खेतों में भरा हुआ है।

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ग्रामीण जलभराव के बीच से ही होकर रोजमर्रा की वस्तुएं लेकर कस्बाई क्षेत्रों से आ रहे हैं। नगला मूलखेड़ा में ग्रामीण जलभराव के बीच स्टीमर से आवागमन कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के पोल पानी में डूबने की वजह से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिससे गांवों में रात के समय अंधेरा छा जाता है। बाढ़ प्रभावित गांवो के चोरों ओर पानी भरा होने से पशुपालकों के सामने चारे का संकट भी पैदा हो गया है। पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं बची है।

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